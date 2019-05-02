ПриватБанк перечислит в госбюджет 11,52 млрд грн дивидендов за 2018 год

Крупнейший по размеру активов в Украине государственный ПриватБанк направит на выплату дивидендов акционеру банка - государству в лице Министерства финансов - 90% чистой прибыли за 2018 год, или 11,52 млрд грн, указано в сообщении банка в четверг.

Согласно подтвержденному аудиторской компанией E&Y годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,846 млрд грн по сравнению с 0,406 млрд грн годом ранее.

В отчете указывается, что из 30,75 млрд грн процентного дохода 11,36 млрд грн было получено от инвестиционных ценных бумаг, подавляющее большинство которых составляют государственные облигации, полученные банком в рамках докапитализации при национализации. Годом ранее на процентный доход по инвестиционным ценным бумагам пришлось 10,72 млрд грн из 24,49 млрд грн процентного дохода банка.

Чистые активы ПриватБанка на начало 2019 года составляют 278,12 млрд грн, обязательства – 246,55 млрд грн, капитал ПриватБанка – 31,58 млрд грн. За минувший год чистые активы увеличились на 9,6%, обязательства – на 7,2%, а капитал – на 33,2%.