Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии

Deutsche Bank и Commerzbank приняли решение прекратить переговоры об объединении операций, говорится в пресс-релизе Commerzbank.

"После внимательного анализа стало очевидно, что слияние не соответствует интересам акционеров ни одного из банков, а также других заинтересованных сторон", - отмечается в пресс-релизе.

"Имело смысл оценить вариант внутренней консолидации в Германии. Однако мы всегда четко давали понять: мы должны быть уверены, что любое потенциальное объединение будет генерировать более высокие и более стабильные прибыли для акционеров, а также позволит нам улучшить предложения нашим клиентам", - заявил главный исполнительный директор Commerzbank Мартин Цильке.