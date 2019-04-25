Экономика

12:18 25.04.2019

Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии

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Deutsche Bank и Commerzbank приняли решение прекратить переговоры об объединении операций, говорится в пресс-релизе Commerzbank.

"После внимательного анализа стало очевидно, что слияние не соответствует интересам акционеров ни одного из банков, а также других заинтересованных сторон", - отмечается в пресс-релизе.

"Имело смысл оценить вариант внутренней консолидации в Германии. Однако мы всегда четко давали понять: мы должны быть уверены, что любое потенциальное объединение будет генерировать более высокие и более стабильные прибыли для акционеров, а также позволит нам улучшить предложения нашим клиентам", - заявил главный исполнительный директор Commerzbank Мартин Цильке.

Теги: #deutsche_bank #commerzbank
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