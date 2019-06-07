Экономика

18:51 07.06.2019

Доходность гособлигаций США упадет до рекордного минимума к концу года

1 мин читать
Доходность гособлигаций США упадет до рекордного минимума к концу года

Доходность 10-летних американских государственных облигаций в конце 2019 года может упасть до минимальной в истории отметки в 1,25% на фоне смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), полагают аналитики германского банка Commerzbank AG.

В пятницу показатель составляет порядка 2,12%.

Другие банки менее пессимистичны в отношении доходности десятилетних US Treasuries. JPMorgan Chase прогнозирует показатель на уровне 1,75% к концу года, Goldman Sachs - 2,8%.

"Как только Федрезерв начнет смягчение, рынки будет уже не остановить, - отмечает глава отдела исследований ставок и кредитного рынка в Commerzbank Кристоф Ригер. - Стоит быть готовым к агрессивным предупредительным мерам, которые приведут к падению доходности US Treasuries до рекордных минимумов".

Из-за действий ФРС доходность 10-летних госбондов Германии может снизиться до минус 0,4% с текущих минус 0,24%, полагает Ригер.

Commerzbank ожидает снижения ставки Федрезерва в сентябре, декабре и следующем марте. Сейчас ставка находится на уровне 2,25-2,5%.

Теги: #сша #прогноз #гособлигации #commerzbank
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:52 07.06.2019
В США считают, что напряженность в отношениях с Ираном идет на спад

В США считают, что напряженность в отношениях с Ираном идет на спад

18:44 07.06.2019
Делегация США в Одессе ознакомилась с десантно-штурмовыми катерами "Кентавр", которые вскоре пополнят состав ВМС ВСУ

Делегация США в Одессе ознакомилась с десантно-штурмовыми катерами "Кентавр", которые вскоре пополнят состав ВМС ВСУ

18:35 07.06.2019
Запрет круизов на Кубу может ударить по прибыли американских круизных компаний

Запрет круизов на Кубу может ударить по прибыли американских круизных компаний

18:34 07.06.2019
Пошлины США против Мексики вступят в силу, несмотря на прогресс в переговорах, заявили в Белом доме

Пошлины США против Мексики вступят в силу, несмотря на прогресс в переговорах, заявили в Белом доме

16:14 07.06.2019
Доллар падает к евро и иене на торгах в пятницу из-за не оправдавших ожидания статданных США

Доллар падает к евро и иене на торгах в пятницу из-за не оправдавших ожидания статданных США

13:15 07.06.2019
Европейские фондовые рынки растут в ожидании статистики с рынка труда США

Европейские фондовые рынки растут в ожидании статистики с рынка труда США

12:28 07.06.2019
Саудовская Аравия не ожидает падения спроса на нефть и торговой войны между Китаем и США

Саудовская Аравия не ожидает падения спроса на нефть и торговой войны между Китаем и США

11:15 07.06.2019
Бундесбанк понизил прогнозы роста ВВП Германии на 2019 и 2020 годы

Бундесбанк понизил прогнозы роста ВВП Германии на 2019 и 2020 годы

10:47 07.06.2019
США подготовят для Украины рекомендации по ускорению темпов реформы и развития ОПК

США подготовят для Украины рекомендации по ускорению темпов реформы и развития ОПК

10:40 07.06.2019
Австрия может в начале июля экстрадировать Фирташа в США

Австрия может в начале июля экстрадировать Фирташа в США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 5,5% - НБУ

Бойко и Медведчук продолжают обсуждать в РФ сотрудничество с "Газпромом"

Транзит газа через Украину за 5 мес.-2019 вырос на 8% – глава "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Представители ЦБ Беларуси приняли участие в заседании комитета НБУ по монетарной политике

Хозсуд Киева подтвердил 13,4 млн грн штрафа "Артемсоли" – АМКУ

НБУ проиграл апелляцию о возмещении ущерба в размере 128,9 млн акционеру ликвидируемого Радикал Банка, подаст кассацию

"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

Верховный Суд начал рассмотрение дел по squeeze-out

Нефтяной рынок активно восстанавливается, нивелирует падение с начала недели

Лукашенко считает белорусскую нефть потенциальным ресурсом для национальных НПЗ

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 5,5% - НБУ

НКРЭКУ включила в тарифы "Укрэнерго" средства на обеспечение запуска нового рынка э/э с 1 июля, за исключением расходов по PSO

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА