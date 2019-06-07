Доходность гособлигаций США упадет до рекордного минимума к концу года

Доходность 10-летних американских государственных облигаций в конце 2019 года может упасть до минимальной в истории отметки в 1,25% на фоне смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), полагают аналитики германского банка Commerzbank AG.

В пятницу показатель составляет порядка 2,12%.

Другие банки менее пессимистичны в отношении доходности десятилетних US Treasuries. JPMorgan Chase прогнозирует показатель на уровне 1,75% к концу года, Goldman Sachs - 2,8%.

"Как только Федрезерв начнет смягчение, рынки будет уже не остановить, - отмечает глава отдела исследований ставок и кредитного рынка в Commerzbank Кристоф Ригер. - Стоит быть готовым к агрессивным предупредительным мерам, которые приведут к падению доходности US Treasuries до рекордных минимумов".

Из-за действий ФРС доходность 10-летних госбондов Германии может снизиться до минус 0,4% с текущих минус 0,24%, полагает Ригер.

Commerzbank ожидает снижения ставки Федрезерва в сентябре, декабре и следующем марте. Сейчас ставка находится на уровне 2,25-2,5%.