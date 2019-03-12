Член набсовета Deutsche Bank высказался против слияния с Commerzbank

Член наблюдательного совета Deutsche Bank AG Ян Душек высказался против слияния крупнейшего германского банка с его главным конкурентом на внутреннем рынке - Commerzbank AG.

В комментарии для агентства Bloomberg он выразил опасения, что подобная сделка повысит вероятность враждебного поглощения объединенной компании иностранцами вместо того, чтобы пойти на пользу финансовому сектору и экономике Германии.

"Мы отвергаем слияние", - написал он в электронном сообщении.

Я.Душек занимает высокий пост в германском объединенном профсоюзе работников сферы услуг (Verdi) и является представителем сотрудников Deutsche Bank в набсовете. Он первым из официальных лиц банка публично выразил отношение к потенциальной сделке.

В понедельник в СМИ прошли сообщения о том, что топ-менеджеры Deutsche Bank и Commerzbank согласились провести предварительные неофициальные переговоры, чтобы обсудить потенциальное слияние. Министр финансов Германии Олаф Шольц прокомментировал, что правительство страны является одним из участников переговоров.

Ранее сообщалось, что идея такого объединения банков очень нравится американской инвестгруппе Cerberus, которая является миноритарным акционером и Deutsche Bank, и Commerzbank. Причем руководство Deutsche Bank в прошлом году также привлекло Cerberus в качестве стратегического консультанта.

Кроме того, мысль о слиянии двух крупнейших коммерческих банков Германии получила определенную поддержку и в правительстве страны. По всей вероятности, власти ФРГ хотят создать крупный национальный банк, который станет надежным источником финансирования ориентированной на экспорт экономики и сможет составить конкуренцию лидирующим финкомпаниям Европы.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине активов банка в Европе после британского HSBC и французского BNP Paribas - около 1,9 трлн евро.

Акции Deutsche Bank подешевели на 3,5% в ходе торгов во вторник, Commerzbank - на 3%. За последние 12 месяцев капитализация Deutsche Bank и Commerzbank сократилась более чем на 40%.