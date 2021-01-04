Экономика

17:56 04.01.2021

Deutsche Bank в конце 2020г одолжил Украине $340,7 млн - Минфин

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Deutsche Bank в конце 2020г одолжил Украине $340,7 млн - Минфин

Украина в последние дни 2020 года привлекла краткосрочный кредит от Deutsche Bank AG London на $340,7 млн, сообщило Министерство финансов в понедельник.

Согласно постановлению Кабинета министров №1291 от 23 декабря, речь идет о бридж-кредите сроком до полугода по ставке до трехмесячного LIBOR+5,75%, который может быть досрочно погашен в случае изменения рыночной цены еврооблигаций Украины или при их новом выпуске на условиях, определенных кредитным договором.

Ранее эксперты прогнозировали возможное привлечение Украиной бридж-финансирования на период переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) до получения второго транша по программе stand-by и/или выпуска еврооблигаций. В предыдущие годы Украина уже прибегала к такой практике

Минфин также напомнил, что в 2020 году привлек еще один частный кредит – на EUR250 млн от Cargill Financial Services International, Inc. Согласно постановлению Кабмина №717 от 17 августа, процентные ставки были установлены на уровне: 5,95% годовых по договорам со сроком погашения через три года и 6,85% – через пять лет.

В целом в минувшем году внешние заимствования Украины, по данням Минфина, составили 232,3 млрд грн, или 92,4% от плана, а внутренние – 389,2 млрд грн, или 94,6% от плана.

Теги: #deutsche_bank #кредит #минфин
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