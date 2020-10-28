Экономика

09:23 28.10.2020

Deutsche Bank в III квартале получил чистую прибыль существенно выше прогноза

1 мин читать
Deutsche Bank в III квартале получил чистую прибыль существенно выше прогноза

Deutsche Bank AG в третьем квартале получил чистую прибыль, в том числе благодаря хорошим результатам инвестиционного бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе крупнейшего германского банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила 309 млн евро против чистого убытка в 832 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 13% - до 5,938 млрд евро, по сравнению с 5,262 млрд евро. В том числе выручка инвестиционного банка взлетела на 43%, включая рост на 47% доходов от работы с инструментами с фиксированной доходностью и валютами.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку банка на уровне 5,62 млрд евро, чистую прибыль - 12 млн евро, сообщает MarketWatch.

Deutsche Bank в третьем квартале выделил на возможные потери по безнадежным кредитам 273 млн евро, что выше показателя за тот же период годом ранее, но меньше объема второго квартала этого года.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец сентября составлял 13,3% по сравнению с 13,4% годом ранее.

Штат банка за год сократился до 86,98 тыс. человек с 89,96 тыс. человек.

Рыночная стоимость Deutsche Bank с начала этого года выросла на 14,4%, в то время как германский фондовый индекс DAX снизился почти на 9% за этот период.

Теги: #deutsche_bank #финрезультат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:45 28.10.2020
"Донбассэнерго" за 9 мес. получило чистую прибыль 1,4 млн грн

"Донбассэнерго" за 9 мес. получило чистую прибыль 1,4 млн грн

13:48 23.10.2020
"Укртелеком" за III кв. увеличил доходы от интернета на 8%, EBITDA выросла на 18%

"Укртелеком" за III кв. увеличил доходы от интернета на 8%, EBITDA выросла на 18%

09:27 02.10.2020
General Motors сократила продажи в США на 10% в III кв

General Motors сократила продажи в США на 10% в III кв

14:16 23.09.2020
Прибыль банковской системы Украины в августе сократилась в 1,8 раза - НБУ

Прибыль банковской системы Украины в августе сократилась в 1,8 раза - НБУ

10:10 23.09.2020
"Нафтогаз Украины" завершил I полугодие с чистым убытком 11,5 млрд грн

"Нафтогаз Украины" завершил I полугодие с чистым убытком 11,5 млрд грн

14:16 01.09.2020
"Vodafone Украина" во II кв. увеличил чистую прибыль почти вдвое, выручку - на 9%

"Vodafone Украина" во II кв. увеличил чистую прибыль почти вдвое, выручку - на 9%

10:02 28.08.2020
Dell во II финквартале получила прибыль и выручку выше прогнозов

Dell во II финквартале получила прибыль и выручку выше прогнозов

19:06 14.08.2020
"Укрэнерго" за 6 мес. получило чистый убыток 18 млрд грн

"Укрэнерго" за 6 мес. получило чистый убыток 18 млрд грн

11:22 05.08.2020
Ferrexpo в I полугодии сократило чистую прибыль на 7,6%, объявило дополнительные промежуточные дивиденды

Ferrexpo в I полугодии сократило чистую прибыль на 7,6%, объявило дополнительные промежуточные дивиденды

18:01 04.08.2020
"Метинвест" в мае нарастил выручку на 13,6% к апрелю, долг возрос на $25 млн

"Метинвест" в мае нарастил выручку на 13,6% к апрелю, долг возрос на $25 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена газа для населения на ноябрь повысилась приблизительно на треть по сравнению с октябрем

Цена газа для населения на ноябрь повысилась приблизительно на треть по сравнению с октябрем

Госдолг Украины в сентябре сократился на 2,6% в долларах и вырос на 0,32% в гривне - Минфин

Продажи ОВГЗ на первичных аукционах обвалились до 0,4 млрд грн

Укрэксимбанк предложил выкупить до $300 млн евробондов-2022 и 2025

ПОСЛЕДНЕЕ

МАУ прекращает работу еще 5 зарубежных представительств в связи с сокращением штата

Украина и Франция в ближайшее время могут подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в железнодорожной сфере - Аваков

Цена газа для населения на ноябрь повысилась приблизительно на треть по сравнению с октябрем

"Метинвест" за 10 лет инвестировал в экопроекты более $344 млн, намерен вложить в них до 2025г еще $413 млн - гендиректор

Цена газа для населения на ноябрь повысилась приблизительно на треть по сравнению с октябрем

Госдолг Украины в сентябре сократился на 2,6% в долларах и вырос на 0,32% в гривне - Минфин

Продажи ОВГЗ на первичных аукционах обвалились до 0,4 млрд грн

Локдаун в декабре нанесет удар по бизнесу, зависящему от предновогодних продаж – мнение

Нефтяные цены повышаются из-за угрозы урагана в США, Brent - $40,84 за баррель

"Укрзализныця" намерена до конца 2020г построить новый ж/д мост на Закарпатье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА