Deutsche Bank в III квартале получил чистую прибыль существенно выше прогноза

Deutsche Bank AG в третьем квартале получил чистую прибыль, в том числе благодаря хорошим результатам инвестиционного бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе крупнейшего германского банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила 309 млн евро против чистого убытка в 832 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 13% - до 5,938 млрд евро, по сравнению с 5,262 млрд евро. В том числе выручка инвестиционного банка взлетела на 43%, включая рост на 47% доходов от работы с инструментами с фиксированной доходностью и валютами.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку банка на уровне 5,62 млрд евро, чистую прибыль - 12 млн евро, сообщает MarketWatch.

Deutsche Bank в третьем квартале выделил на возможные потери по безнадежным кредитам 273 млн евро, что выше показателя за тот же период годом ранее, но меньше объема второго квартала этого года.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец сентября составлял 13,3% по сравнению с 13,4% годом ранее.

Штат банка за год сократился до 86,98 тыс. человек с 89,96 тыс. человек.

Рыночная стоимость Deutsche Bank с начала этого года выросла на 14,4%, в то время как германский фондовый индекс DAX снизился почти на 9% за этот период.