Экономика

17:47 10.09.2019

Полиция провела обыски в офисах Commerzbank в рамках расследования налоговых преступлений

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Полиция провела обыски в офисах Commerzbank в рамках расследования налоговых преступлений

Полиция Германии провела обыски в офисах Commerzbank AG во Франкфурте в рамках продолжающегося расследования одной из самых громких налоговых махинаций в истории ФРГ - так называемых сделок Cum-Ex, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сотрудники ряда крупных международных банков подозреваются в использовании мошеннических схем при оформлении возврата налога на доход с капитала. В итоге налоговые органы возмещали налог, который не был уплачен.

Скандал затронул многие финкомпании, в том числе Bank of New York Mellon Corp., Societe Generale и Deutsche Bank.

По данным Deutsche Welle, органы юстиции рассматривают свыше 100 подобных случаев мошенничества.

Ранее в этом месяце в Бонне было начато рассмотрение первого дела в рамках проводимого расследования.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, сотрудники Commerzbank подозреваются в участии в торговле крупными объемами акций компаний в периоды около дат выплаты дивидендов. Банк, вероятно, не участвовал напрямую в получении дохода с капитала при таких сделках, но косвенно выигрывал от этой практики, пишет газета.

В целом по Европе потери налоговых органов от сделок Cum-Ex оцениваются в 55 млрд евро.

Теги: #полиция #commerzbank #германия
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