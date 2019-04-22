Экономика

17:36 22.04.2019

Порошенко обсудил с Нетаньяху ожидаемый запуск Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем

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Порошенко обсудил с Нетаньяху ожидаемый запуск Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем

 Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с успешным проведением выборов в Кнессет Израиля и поблагодарил его за поддержку Украины на международной арене.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства в понедельник, П.Порошенко пообщался с Б.Нетаньяху в понедельник. "Было отмечено динамическое развитие двустороннего партнерства, в частности политического диалога на наивысшем уровне, за последние пять лет", - говорится в сообщении.

Б.Нетаньяху отметил взнос П.Порошенко в укрепление украинско-израильских отношений и высокий уровень демократических стандартов прошедших в Украине президентских выборов.

"Отдельно было подчеркнуто, что важным индикатором результативности украинско-израильского диалога станет ожидаемый запуск Соглашения о зоне свободной торговли, которая откроет новые возможности для бизнеса, будет стимулировать создание рабочих мест, что, соответственно, будет способствовать росту благосостояния обоих народов",- говорится в сообщении.

Теги: #натаньяху #порошенко #зст #израиль
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