Экономика

11:50 11.04.2019

Клиенты Приват24 в апреле через онлайн-сервис обмена валют купили $8,9 млн и продали $8,5 млн

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Клиенты Приват24 в апреле через онлайн-сервис обмена валют купили $8,9 млн и продали $8,5 млн

Клиенты Приват24 через онлайн-сервис обмена валют за 10 дней апреля купили $8,9 млн и продали $8,5 млн, говорится в пресс-релизе ПриватБанка.

Согласно сообщению, клиенты также купили EUR2,3 млн и продали EUR 2,5 млн.

Средняя сумма операции покупки валюты через Приват24 составляет $179, продажи - $117.

Согласно сообщению, ПриватБанк установил новые безналичные курсы для клиентов, которые покупают валюту онлайн через Приват24 или рассчитываются картой в зарубежных интернет-магазинах. Безналичные курсы продажи долларов и евро стали более выгодными, чем курсы в кассах банка: в четверг купить американскую валюту в кассе можно по курсу 27,05 грн/$1, а в Приват24 – по курсу 27,027 грн/$1.

Как сообщалось, 7 февраля 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает введение в действие более 20 послаблений на валютном рынке. В том числе разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами (в рамках лимита покупки наличной валюты в 150 тыс. грн в день).

ПриватБанк запустил услугу онлайн-обмена валют в Приват24, мобильном приложении Privat24 и терминалах самообслуживания с 7 февраля.

Теги: #приват24 #украина #приватбанк #обмен_валют
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