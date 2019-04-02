Экономика

10:04 02.04.2019

Биткойн подскочил до максимума с ноября, превысил $5000

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Биткойн подскочил до максимума с ноября, превысил $5000

Курс биткойна в ходе торгов во вторник поднимался выше $5000 впервые с ноября прошлого года, сообщает MarketWatch.

На 9:48 МСК криптовалюта торгуется в районе $4710, что на 13,5% выше уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk.

Отмечается, что после падения на 74% по итогам прошлого года курс биткойна был относительно стабильным, без резких колебаний. Эксперты затрудняются назвать причины ралли криптовалюты во вторник.

"Рынок биткойнов и криптовалют в целом остается относительно небольшим по сравнению с другими рынками, - говорит управляющий партнер Kenetic Capital Жэхань Чу. - Он во многом подвержен внезапным всплескам, и не думаю, что сегодняшний случай отличается от других подобных всплесков энтузиазма".

Теги: #биткойн #криптовалюта
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