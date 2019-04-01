Прокуратура Киева вручила обвинительный акт главе Госрезерва

Прокуратура Киева вручила обвинительный акт главе Государственного агентства резерва Украины (Госрезерва) Вадиму Мосийчуку по делу о перемещении зерна с хлебной базы в Харьковской области на госпредприятие "Златодар" в Черкасской области.

Об этом В.Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook.

"Нарушив все возможные нормы, вручили обвинительный акт по делу перемещения зерна из харьковской базы №85 на предприятие "Златодар". Акт вручен без вызова в прокуратуру (…), хотя предварительно с прокурором было согласовано, что в понедельник, 1 апреля, я приеду в прокуратуру", - написал он.

Как сообщалось, в октябре 2018 года прокуратура Киева провела обыск в квартире главы Госрезерва В.Мосийчука, вручила ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

По информации прокуратуры, В.Мосийчук в 2017 году решил переместить 14 тыс. тонн зерна, хранившегося на ГП "Хлебная база № 85" в Харьковской области, на ГП "Златодар" в Черкасской области якобы из-за опасности его потери из-за близости к АТО. Однако в ходе досудебного следствия не было установлено каких-либо документально подтвержденных фактов угрозы потери зерна.

Правительство Украины в конце ноября 2016 года по инициативе Степана Кубива вынесло предупреждение главе Госрезерва, а в 2018 году С.Кубив добился открытия дисциплинарного производства в отношении В.Мосийчука комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы.