СК "УСГ" выплатила более 1 млн грн предприятию Ивано-Франковской обл.

СК "Украинская страховая группа" (Киев) выплатила 1,135 млн грн страхового возмещения по договору страхования имущества от огневых рисков и рисков стихийных явлений.

Как сообщается на сайте страховщика, выплата была произведена предприятию Ивано-Франковской области, которому был нанесен ущерб в результате повреждения трансформатора во время грозы.

В 2018 году СК "Украинская страховая группа" урегулировала более 125 тыс. страховых случаев, выплаты по которым составили 487,827 млн грн.