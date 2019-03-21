Экономика

11:21 21.03.2019

СК "УСГ" выплатила более 1 млн грн предприятию Ивано-Франковской обл.

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СК "УСГ" выплатила более 1 млн грн предприятию Ивано-Франковской обл.

СК "Украинская страховая группа" (Киев) выплатила 1,135 млн грн страхового возмещения по договору страхования имущества от огневых рисков и рисков стихийных явлений.

Как сообщается на сайте страховщика, выплата была произведена предприятию Ивано-Франковской области, которому был нанесен ущерб в результате повреждения трансформатора во время грозы.

В 2018 году СК "Украинская страховая группа" урегулировала более 125 тыс. страховых случаев, выплаты по которым составили 487,827 млн грн.

Теги: #ивано_франковская_область #страхование #усг #возмещение
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