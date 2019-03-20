ФРС сохранит ставки в марте, может продлить паузу в их повышении

Федеральная резервная система (ФРС) не станет менять диапазон процентных ставок в марте и может дать сигнал о более длительной приостановке их нормализации, хотя эксперты по-прежнему не исключают одно повышение до конца 2019 года.

По мнению экономистов Уолл-стрит, американский Центробанк по итогам заседания 19-20 марта сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых.

Макроэкономические прогнозы на текущий год, вероятно, будут пересмотрены в сторону снижения. В то же время существенного дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на этом заседании не ожидается.

Прогнозы на 2020 год могут быть повышены. При этом кривая дальнейшего изменения процентных ставок будет более плоской, чем предполагалось ранее, прогнозируют аналитики Morgan Stanley.