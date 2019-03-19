KarKat Fashion в 2019г расширит в Украине сеть испанских брендов Women'secret и Springfield до 19 магазинов

Эстонская компания KarKat Fashion, эксклюзивный представитель испанской компании Tendam Global Fashion Retail в Украине, намерена в 2019 году открыть три новых магазина брендов Women'secret и Springfield, два из которых разместятся в киевском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) River Mall.

Как сообщила пресс-службе ритейлера, в результате сеть магазинов группы испанских брендов в Украине вырастет до 19 торговых точек.

"Бренд Springfield активно развивается и на сегодня уже насчитывает семь магазинов, расположенных в ведущих торговых центрах Киева и Львова. Магазин в ТРЦ River Mall станет восьмым в Украине. Его пространство будет организовано таким образом, чтобы создать больше свободного места для передвижения покупателей. В целом магазин будет оформлен в стиле industrial с акцентом, что Springfield – одежда для городской жизни", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

По ее данным, площадь торговой точки в ТРЦ River Mall составит 133 кв. м.

Кроме того, KarKat Fashion планирует открыть в торговом центре магазин бренда Women's Secret площадью 93 кв. м.

"Данный магазин будет реализован в концепте bogetic (от слов boheme і poetique). В Украине магазины сети представлены в трех городах – Киеве, Львове и Днепре. На сегодня бренд насчитывает девять магазинов. В ближайшее время планируется открытие еще двух магазинов, в том числе в ТРЦ River Mall", - сообщили в KarKat Fashion.

По информации компании, оба магазина разместятся на первом этаже бутиковой галереи, рядом с крупными универмагами испанской группы Inditex. Их открытие запланировано в день официального запуска ТРЦ River Mall, строительство которого находится на завершающем этапе.

Как сообщалось, эстонская компания KarKat Fashion начала деятельность в Украине в 2013 году с приобретения прав на управление магазинами Women'secret и Springfield у компании Melon Fashion Group.

На сегодня Karkat Fashion развивает в Украине три испанских бренда группы Tendam: Springfield, Women's Secret и Pedro del Hierro. По состоянию на март-2019 компания управляет 16 магазинами в странре, в том числе девятью под брендом Women'secret и семью под брендом Springfield. Бренд Pedro del Hierro представлен только онлайн.

Women'secret - одна из крупнейших в Европе сетей магазинов белья, пижам, одежды для дома, купальников и аксессуаров. Бренд основан в 1993 году и сейчас насчитывает около 650 магазинов более чем в 60 странах мира.

Springfield – молодежный бренд одежды с акцентом на универсальность - как для офиса, так и для прогулки или вечеринки.

Pedro Del Hierro (PdH) - бренд мужской и женской одежды класса " премиум".

Строительство МФК River Mall по ул. Днепровская Набережная, 10 в густонаселенном Дарницком районе Киева началось в 2015 году. Общая площадь проекта - 140 тыс. кв. м, арендная - более 62,2 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ (54,6 тыс. кв. м), бизнес-центр (4,5 тыс. кв. м), аквапарк (4 тыс. кв. м), многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест.

Открытие ТРЦ River Mall запланировано на весну 2019 года. Якорными арендаторами станут магазины группы Inditex, сеть супермаркетов "Сільпо", кинотеатр "Планета Кино" с IMAX, развлекательный центр Papashon. Особенностью проекта станет фудкорт и ивент-зона с открытой террасой и видом на Днепр.