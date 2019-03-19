Экономика

17:57 19.03.2019

Количество изъятых из обращения поддельных банкнот гривни в 2018г снизилось - НБУ

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Количество изъятых из обращения поддельных банкнот гривни в 2018г снизилось - НБУ

 Национальный банк Украины (НБУ) констатирует низкий уровень подделок банкнот национальной валюты по результатам мониторинга состояния изъятия из обращения поддельных денежных знаков в 2018 году, говорится в сообщении НБУ на сайте.

"Ситуация по изъятию поддельных банкнот национальной и иностранной валюты в Украину является контролируемой и не имеет угрожающего характера. Система защиты национальной валюты находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира. По итогам прошлого года по сравнению с 2017 годом мы наблюдаем даже снижение количества и суммы подделок банкнот гривни на 30% и 41% соответственно ", - цитирует пресс-служба НБУ директора департамента денежного обращения центробанка Виктора Зайвенко.

Согласно сообщению, количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривни в 2018 году составило 0,00025% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении (в 2017 году - 0,00036%).То есть, на 1 млн настоящих банкнот гривни приходилось около 2,5 шт. подделок (в 2017 году - 3,6 шт. подделок). Для сравнения, в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро (в 2017 году - 33 шт.).

По итогам 2018 уменьшилось количество поддельных банкнот номиналами: 500 и 20 грн - вдвое; 50 грн - на 25%.

В то же время возросло количество изъятых поддельных банкнот номиналами 200 грн - на 17%; 100 грн - на 13%. 99% изъятых из обращения поддельных банкнот гривни приходились на банкноты четырех номиналов: 500 грн (46% от общего количества изъятых подделок и 80% от их общей суммы),·100 грн (27% и 9%);·50 грн (15% и 3%);·200 грн (11% и 8%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 грн составляли лишь 1%.

В основном (99%) поддельные банкноты гривни изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (1%) изготовлены полиграфическим способом.

Чаще всего поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

Среди изъятых из обращения в 2018 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (78% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты), евро (17%), российские рубли (4%), швейцарские франки и английские фунты стерлингов (1%).Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты номиналом·$100 (97% от общего количества изъятых поддельных долларов США);·EUR50 и EUR 200 (45% и 36% от общего количества изъятых поддельных евро), 5 тыс. российских рублей (78% от общего количества изъятых поддельных российских рублей).

Теги: #банкноты #нацбанк #валюта #гривня #подделка
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