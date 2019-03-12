Госгеонедр приостановила действие спецразрешения "Пром-Энерго продукт" на Васищевскую газоконденсатную площадь

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины приостановила действие специального разрешения ООО "Пром-Энерго продукт" ("ПЭП", входит в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского) на Васищевскую газоконденсатную площадь (Харьковская обл.).

Согласно обнародованному на сайте Госгеонедр приказу№76 от 11 марта 2019 года, недропользователь имеет 30 дней на устранение нарушений. Производственные работы должны быть приостановлены в течение 20 дней с приостановки лицензии.

В сообщении Regal Petroleum plc (54% владеет входящая в "Смарт-холдинг" Energees Management) на сайте Лондонской фондовой биржи отмечается, что в ходе прошедшей в октябре 2018 года плановой проверки соответствия лицензии были подняты только ограниченные вопросы о способе обработки документации. В то же время эти вопросы не связаны с соблюдением каких-либо требований по охране окружающей среды, здоровья, техники безопасности, выплат в бюджеты.

"ПЭП" предоставила ответы и документацию по вопросам поднятым инспекторами службы, с тех пор не было никаких дальнейших запросов или вопросов. В этой связи компания считает необоснованным приказ о приостановке действия лицензии, намерена принять все доступные меры для защиты своих прав в отношении приказа, включая юридических мер для возмещения потенциальных убытков.

Как сообщалось, в нефтегазовое направление "Смарт-Холдинг" входят "Укргазвыдобуток", Regal Petroleum с активами в Полтавской области и "Пром-Энерго Продукт").

По итогам 2018 года группа увеличила добычу природного газа на 31% по сравнению с 2017 годом – до 296,7 млн куб. м, газового конденсата на 40% – до 25,7 тыс. тонн, сжиженного газа на 49% – до 6,9 тыс. тонн