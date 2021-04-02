Правоохранители передали в суд дело экс-чиновника Госгеонедр, халатность которого причинила ущерб в 48,7 млн грн

Государственное бюро расследований передало в суд дело бывшего первого заместителя главы Государственной службы геологии и недр Украины, халатность которого причинила значительный ущерб государственным интересам.

"По данным следствия, с мая 2017 года по март 2018 года, первый заместитель главы Государственной службы геологии и недр Украины, имея необходимые полномочия и основания для реагирования, не принял никаких мер для контроля за выполнением приказов Госгеонедр о прекращении работ по добыче полезных ископаемых общегосударственного значения частным акционерным обществом", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Бездеятельность чиновника позволила предприятию осуществить добычу более 191 тыс. тонн огнеупорных и тугоплавких глин с месторождения "Видное" в период приостановления действия разрешения на пользование недрами, что причинило государству ущерб более чем 48,7 млн грн.

Экс-чиновнику инкриминируется ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, причинившая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.