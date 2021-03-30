Госгеонедр в 2021г проверит каждое третье спецразрешение на недропользование – Опимах

Государственная служба геологии и недр Украины в текущем году планирует проверить треть всех спецразрешений на недропользование, сообщил его глава Роман Опимах.

"По плану у нас проверить каждое третье спецразрешение на недропользование. Это не считая внеплановых проверок", – сказал он в ходе онлайн-конференции "Прозрачность и подотчетность добывающего сектора в условиях пандемии и энергетического перехода" во вторник.

"Это у нас очень актуальный вопрос публичного аудита в последний месяц", – отметил он во время выступления.

При этом Опимах указал, что в 2020 году было проверено каждое шестое спецразрешение, по результатам проверок остановлено 162 из них, 280 – подано на аннулирование.

Согласно озвученным им данным Госгеонедр, по состоянию на первый квартал 2021 года в Украине действует 2955 спецразрешений.

По результатам прошлого года объем ренты за пользование недрами составил 29 млрд грн, 3 млрд грн из которых были направлены в местные бюджеты. Вместе с тем Опимах указал, что 14% залицензированных участков находятся на неподконтрольной территории, а треть – в пользовании компаний госсобственности или коммунальных предприятий.

Со своей стороны и.о. гендиректора директората по вопросам формирования энерго- и ресурсоэффективной политики Министерства энергетики Виктория Гнатовская в ходе конференции спрогнозировала, что уже в 2021 году будет полноценно внедрена онлайн-платформа для отчетности субъектов хозяйствования в сфере добычи.

"Минэнерго в феврале взяло на баланс эту систему, сейчас проводится ее опытная эксплуатация. Надеюсь, в этом году компании получат возможность отчитываться в электронном виде", - сказала она.

Как сообщалось, Госгеонедр в соответствии с введенным в марте президентом страны решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) аннулировала специальные разрешения на недропользование (все – нефтегазовые площади) 19 компаниям. СНБО также приняло решение о проведении публичного аудита всех лицензий на недропользование с 1994 года.