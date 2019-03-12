Экономика

20:48 12.03.2019

Минтранс Турции временно запретил полеты Boeing-737 Max

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Министерство транспорта Турции во вторник объявило о введении временного запрета на все полеты авиалайнеров Boeing-737 Max 8 и 737 Max 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщила газета "Дейли сабах".

При этом турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение с 13 марта приостановить эксплуатацию всех самолетов семейства Boeing-737 Max. По словам гендиректора компании Биляля Экши, полеты на этих самолетах не будут осуществляться до того момента, пока не будет установлено, что они полностью безопасны. В авиапарке Turkish Airlines - 12 авиалайнеров Boeing-737 Max.

Ранее во вторник регуляторы авиационной отрасли Франции и Ирландии приостановили эксплуатацию всех вариаций Boeing-737 Max в воздушном пространстве в связи с крушением самолета 8-й модели в Эфиопии.

Французский регулятор DGAC объявил, что у французских авиакомпаний нет лайнеров Boeing-737 Max, однако запрет касается всех авиаперевозчиков.

Германия временно запретила полеты Boeing-737 Max в воздушном пространстве страны во всех вариантах, заявил министр транспорта Андреас Шойер в интервью NTV. "Безопасность превыше всего. До тех пор, пока не будут развеяны все сомнения, я приказал закрыть воздушное пространство Германии для Boeing-737 Max с этого момента", - сказал он.

Ранее во вторник такое решение приняла также Великобритания в отношении Boeing-737 Max 8, в ЕС также ждут заявления Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

До этого от эксплуатации Boeing-737 Max 8 временно отказались Китай, Эфиопия, Австралия, Малайзия, Сингапур и некоторые другие страны, а также ряд латиноамериканских и азиатских авиакомпаний.

Модели Boeing-737 Mах - новейшие и важнейшие для компании. Лайнеры Boeing-737 Mах 8 используются на коммерческих рейсах с мая 2017 года. По данным Boeing, к 1 января 2019 года операторам поставлено 350 таких воздушных судов.

Самолет Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту.

Теги: #турция #boeing
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