На создание на базе НАУ Международного центра подготовки пилотов в 2019г планируется выделить 90 млн грн

Межведомственная комиссия по рассмотрению государственных инвестиционных проектов поддержала предложение Министерства образования относительно корректировки проекта создания на базе Национального авиационного университета (НАУ) Международного центра подготовки пилотов в части изменения мероприятий по реализации на 2019 год и подаст уточнения в Министерство экономического развития и торговли.

Как отмечается в протоколе заседания комиссии, между балансодержателями оборудования и помещений планируется распределить 90 млн грн: 35 млн грн аэродрому "Кропивницкий" летной академии НАУ и 55 млн грн - аэропорту "Антонов-2" (Гостомель).

В ранее опубликованном Минобразования проекте создания Международного центр подготовки пилотов на базе НАУ для гражданской авиации Украины и ЕС в соответствии с Европейскими требованиями JAR-FCL1 сообщалось, что его реализация поможет улучшить уровень подготовки пилотов, повысит рейтинг авиакомпаний Украины в мире, а также увеличит безопасность полетов.

Тренировочные полеты планируют проводить на территории аэропорта Антонов-2 (Киев) и Летной академии НАУ в Кропивницком.

Общая стоимость проекта составляет 308,569 млн грн, которые предполагается направить в том числе на покупку: двух летных тренажеров класса FNTPІІ, восьми самолетов К-10, четырех самолетов Cessna 172, восьми самолетов Tecnam P2008, четырех самолетов Tecnam P2006, а также на восстановление и модернизацию имеющихся четырех самолетов Л410 UVP-Е, капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы с обустройством светосигнальной системы аэродрома Летной академии НАУв Кропивницком.

"Реализация этого проекта позволит полностью удовлетворить потребности авиакомпаний Украины, частично авиакомпаний ЕС и стран Африки и Среднего Востока в высококвалифицированных пилотах, что в конечном итоге должно повысить безопасность полетов и непосредственно имидж Национального авиационного университета (НАУ) и авиакомпаний Украины. Также предполагается переподготовка военных пилотов для получения свидетельства коммерческого пилота, что обеспечит социальную защиту офицеров ВВС, закончивших службу в ВС Украины", - подчеркивается в сопроводительных документах к проекту.