Экономика

17:40 07.03.2019

Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,5% за месяц, 8,8% - за год – Госстат

1 мин читать
Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,5% за месяц, 8,8% - за год – Госстат

Инфляция в Украине в феврале 2019 года составила 0,5% по сравнению с 1% в январе и 0,8% в декабре прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам февраля замедлился до 8,8% с 9,2% по итогам января и 9,8% – за минувший год.

Базовая инфляция в феврале 2019 года также снизилась до 0,2% с 0,3% в январе, в годовом измерении – до 7,8% с 8,3% по итогам января.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагает снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на том уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

Теги: #госстат #украина #инфляция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:39 07.03.2019
Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

15:06 07.03.2019
Внешние заимствования оборачиваются для Украины потерей права выбора – Кива

Внешние заимствования оборачиваются для Украины потерей права выбора – Кива

14:45 07.03.2019
В Мининформполитики Украины убеждены в позитивном решении апелляционного суда Амстердама по "скифскому золоту"

В Мининформполитики Украины убеждены в позитивном решении апелляционного суда Амстердама по "скифскому золоту"

13:28 07.03.2019
Заявление посла США относительно главы САП - это свидетельство партнерского беспокойства ходом реформ в Украине - Климкин

Заявление посла США относительно главы САП - это свидетельство партнерского беспокойства ходом реформ в Украине - Климкин

13:21 07.03.2019
Антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, преданные принципам открытости и подотчетности – Хейл

Антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, преданные принципам открытости и подотчетности – Хейл

13:01 07.03.2019
Замгоссекретаря США Хейл встретился с ведущими кандидатами в президенты Украины, где разъяснял позицию Вашингтона по украинским выборам

Замгоссекретаря США Хейл встретился с ведущими кандидатами в президенты Украины, где разъяснял позицию Вашингтона по украинским выборам

12:54 07.03.2019
В Украине лишь 4% переселенцев сменили свое место голосования - КИУ

В Украине лишь 4% переселенцев сменили свое место голосования - КИУ

12:48 07.03.2019
Замгоссекретаря США Хейл встречался с ведущими кандидатами в президенты Украины, где разъяснял позицию Вашингтона по украинским выборам

Замгоссекретаря США Хейл встречался с ведущими кандидатами в президенты Украины, где разъяснял позицию Вашингтона по украинским выборам

12:37 07.03.2019
Вилкул обещает восстановить госпрограммы строительства доступного жилья и льготного кредитования

Вилкул обещает восстановить госпрограммы строительства доступного жилья и льготного кредитования

12:32 07.03.2019
Тимошенко на встрече с замгоссекретаря США Хейлом призвала к усилению санкций против РФ

Тимошенко на встрече с замгоссекретаря США Хейлом призвала к усилению санкций против РФ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ощадбанк выплатил $420 млн по евробондам-2023 в рамках амортизации бумаг

Система суточного балансирования зафиксировала факты перепродажи газсбытами "социального" газа коммерческим предприятиям - Коболев

Коболев хочет завершить арбитраж с "Газпромом" в должности главы "Нафтогаза"

Кабмин до 14 марта ожидает от МЭРТ и набсовета "Нафтогаза" предложения по составу правления компании

Кабмин объявит конкурс на главу правления "Нафтогаз Украины" – Гройсман

ПОСЛЕДНЕЕ

Тренд на укрепление гривни поддерживает благоприятная внешняя конъюнктура - НБУ

IKEA обновила план выхода в Украину в связи с задержкой строительства ТРЦ Ocean Mall

Ощадбанк выплатил $420 млн по евробондам-2023 в рамках амортизации бумаг

Проект кодекса по процедуре банкротства "завис в непонятном статусе" – юристы

Иран ждет начала работы расчетного механизма с Евросоюзом INSTEX в ближайшие недели

Омелян оценивает рынок украинских пассажирских авиаперевозок в 60 млн человек в год

"УАВтормет" призывает президента перед подписанием закона о повышении пошлины на экспорт лома и ее пролонгации проанализировать документ

Система суточного балансирования зафиксировала факты перепродажи газсбытами "социального" газа коммерческим предприятиям - Коболев

Нефть умеренно снижается на данных о запасах, Brent торгуется у $65,6 за баррель

Клиенты "Приват24" получили возможность осуществлять операции с ОВГЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА