Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,5% за месяц, 8,8% - за год – Госстат

Инфляция в Украине в феврале 2019 года составила 0,5% по сравнению с 1% в январе и 0,8% в декабре прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам февраля замедлился до 8,8% с 9,2% по итогам января и 9,8% – за минувший год.

Базовая инфляция в феврале 2019 года также снизилась до 0,2% с 0,3% в январе, в годовом измерении – до 7,8% с 8,3% по итогам января.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагает снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на том уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.