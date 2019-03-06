Кабмин до 14 марта ожидает от МЭРТ и набсовета "Нафтогаза" предложения по составу правления компании

Кабинет министров ожидает от наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) подачи до 14 марта предложений о персональном составе правления компании.

Соответствующее распоряжение Кабмина о проведении конкурсного отбора на должность главы правления НАК, утвержденное на заседании в среду, обнародовано на правительственном портале.

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Заявления от лиц, желающих принять участие в конкурсе, принимаются в течение 30 календарных суток с момента публикации объявления о проведении конкурса.

Как сообщалось, ранее в этот день премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство с 23 марта объявит конкурс на должность главы "Нафтогаза". Контракт с действующим руководителем Андреем Коболевым по решению правительства истекает 22 марта.