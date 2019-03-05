Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в феврале вырос больше ожиданий - до 59,7 пункта

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале 2019 года вырос до 59,7 пункта с 56,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали подъем до 57,2 пункта.

Февральское значение показателя является самым высоким с ноября прошлого года. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее сокращении.

ISM Non-Manufacturing остается выше 50 пунктов уже 109 месяцев подряд, что указывает на сохранение устойчивой активности в сфере услуг, на долю которой приходится почти 90% американской экономики, отмечает институт.

Активный рост ISM Non-Manufacturing в прошлом месяце поддержали показатели новых заказов и предпринимательской активности, достигшие максимальных отметок за 13 лет.

Рост активности в январе наблюдался во всех 18 отраслях, отслеживаемых ISM. Наиболее быстрые темпы зафиксированы для транспортных и складских услуг, а также услуг по управлению компаниями.

Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, подскочил с 57,7 пункта в январе до 65,2 пункта в феврале. Индикатор новых экспортных заказов поднялся с 50,5 пункта до 55 пунктов. Вместе с тем показатель импорта уменьшился до самой низкой отметки с 2017 года - 48,5 пункта.

Подындекс предпринимательской активности вырос на 5 пунктов, до 64,7 пункта.

Индикатор занятости, напротив, возобновил снижение и опустился с 57,8 до 55,2 пункта.

В целом, ISM считает, что февральские данные указывают на усиление роста американской экономики.

Институт рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг. Значение индикатора публикуется с 2008 года, однако неофициальные расчеты указывают на то, что он достигал максимума в 62 пункта в августе 1997 года.