Экономика

15:44 28.02.2019

SkyUp переезжает из аэропорта "Киев" в терминал F аэропорта "Борисполь" с 31 марта

1 мин читать
SkyUp переезжает из аэропорта "Киев" в терминал F аэропорта "Борисполь" с 31 марта

Украинская авиакомпания SkyUp с 31 марта изменит базовый аэропорт, разместив флот в терминале F международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.), сообщается в пресс-релизе компании, распространенном в четверг.

Ранее самолеты авиакомпании размещались на территории международного аэропорта "Киев" им. Сикорского.

Как отмечают в компании, решение об изменении аэропорта базирования было принято в связи с ограничениями по эксплуатации воздушных судов, которые на сегодняшний день существуют в аэропорту "Киев".

Теги: #киев #skyup #авиакомпания #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:19 27.02.2019
Аэропорт "Киев" возобновил работу, сообщение о минировании оказалось ложным

Аэропорт "Киев" возобновил работу, сообщение о минировании оказалось ложным

16:02 27.02.2019
В Киеве эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании

В Киеве эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании

08:16 27.02.2019
В Киеве создадут ландшафтный заказник "Осокорковские луга"

В Киеве создадут ландшафтный заказник "Осокорковские луга"

12:23 26.02.2019
Полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся из Киева в сторону Одессы

Полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся из Киева в сторону Одессы

01:43 26.02.2019
В ночь на 26 февраля троллейбусы №91н поедут по другому маршруту

В ночь на 26 февраля троллейбусы №91н поедут по другому маршруту

17:56 25.02.2019
Депутату Киевсовета Крымчаку сообщено еще одно подозрение в завладении земучастками и незаконном обогащении – НАБУ

Депутату Киевсовета Крымчаку сообщено еще одно подозрение в завладении земучастками и незаконном обогащении – НАБУ

10:43 25.02.2019
В Киеве на территории одного из храмов ночью горело отселенное здание – ГСЧС

В Киеве на территории одного из храмов ночью горело отселенное здание – ГСЧС

00:05 25.02.2019
В Киеве задержан организатор детской порностудии – полиция

В Киеве задержан организатор детской порностудии – полиция

20:17 24.02.2019
Строительство мемориала Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля

Строительство мемориала Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля

19:00 24.02.2019
Националисты провели на Майдане в Киеве "Вече достоинства за чистые выборы"

Националисты провели на Майдане в Киеве "Вече достоинства за чистые выборы"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российский суд поддержал решение международного арбитража по делу Татнефти и Украины на $112 млн

Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

"Нафтогаз" начал процессы по взысканию с "Газпрома" долгов в Люксембурге

Правительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза" – Гройсман

"Укртрансгаз" заявляет о полной готовности инфоплатформы к запуску суточного балансирования газа с 1 марта

ПОСЛЕДНЕЕ

Российский суд поддержал решение международного арбитража по делу Татнефти и Украины на $112 млн

Украина не готова к запуску нового оптового рынка электроэнергии с 1 июля - мнение

Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

Украинское НПП "Радий" и американская "Curtiss-Wright Corporation" стали стратегическими партнерами – Порошенко

"Нафтогаз" начал процессы по взысканию с "Газпрома" долгов в Люксембурге

Рада приняла за основу законопроект об авторизированном экономическом операторе на таможне

Правительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза" – Гройсман

Крупнейший в восточной Украине онкоцентр и Фонд поддержки предпринимательства: Светличная обсудила с ЕБРР будущие проекты в Харьковской области

"Укртрансгаз" заявляет о полной готовности инфоплатформы к запуску суточного балансирования газа с 1 марта

"Кернел" в первом полугодии 2019 ФГ получил $164 млн чистой прибыли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА