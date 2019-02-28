SkyUp переезжает из аэропорта "Киев" в терминал F аэропорта "Борисполь" с 31 марта

Украинская авиакомпания SkyUp с 31 марта изменит базовый аэропорт, разместив флот в терминале F международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.), сообщается в пресс-релизе компании, распространенном в четверг.

Ранее самолеты авиакомпании размещались на территории международного аэропорта "Киев" им. Сикорского.

Как отмечают в компании, решение об изменении аэропорта базирования было принято в связи с ограничениями по эксплуатации воздушных судов, которые на сегодняшний день существуют в аэропорту "Киев".