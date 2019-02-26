Экономика

16:03 26.02.2019

Экс-постпред США в ООН Никки Хейли войдет в совет директоров Boeing

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Экс-постпред США в ООН Никки Хейли войдет в совет директоров Boeing

Boeing собирается включить в состав совета директоров Никки Рандаву Хейли, ранее занимавшую должность постпреда США в ООН.

Как говорится в пресс-релизе Boeing, кандидатура Хейли будет вынесена на голосование на годовом общем собрании акционеров компании 29 апреля.

Республиканка Хейли в 2011 году стала первой женщиной на посту губернатора Южной Каролины, до этого она три срока подряд избиралась в палату представителей штата.

В 2017-2018 годах она была постпредом США в ООН. После назначения на эту должность многие эксперты отмечали, что в дальнейшем Хейли может стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В 2012 и 2016 году кандидаты республиканцев рассматривали Хейли в качестве потенциального вице-президента.

По образованию 47-летняя Хейли бухгалтер. До того как уйти в политику, она работала по специальности, в том числе была финансовым директором семейной компании Exotica International.

Теги: #хейли #сша #boeing
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