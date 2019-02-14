Экономика

17:53 14.02.2019

Собственники авто на еврономерах уплатили в бюджет 10 млрд грн - ГФС

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Собственники авто на еврономерах уплатили в бюджет 10 млрд грн - ГФС

Количество оформленных по льготным ставкам автомобилей с иностранной регистрацией резко увеличилось - с 80,1 тыс. по состоянию на 31 января до 161 тыс. транспортных средств на 13 февраля, а их собственники уплатили в бюджет 10,1 млрд грн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в четверг.

"Учитывая истекающий срок льготного периода применения (льготной – ИФ) ставки акциза, количество оформленных автомобилей резко выросло с конца января 2019 года. Так, по оперативной информации, наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля – почти 8 тыс.", – указала ГФС в сообщении на сайте.

Ранее ГФС сообщала об оформлении 3,8 тыс. таких авто в сутки.

Количество растаможенных по льготным ставкам автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных с 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза, достигло 101,5 тыс. транспортных средств, платежи за их оформление составили 6,3 млрд грн. В том числе 86,8 тыс. автомобилей находились в Украине с нарушениями требований таможенного законодательства, за что их собственники дополнительно уплатили 737,6 млн грн, свидетельствуют данные ГФС.

В то же время Кабинет министров на заседании в среду упростил порядок таможенного оформления таких автомобилей. Соответствующим постановлением правительство разрешило при таможенном оформлении и первой регистрации применять наравне с сертификатами соответствия технический паспорт страны последней регистрации автомобиля для подтверждения соответствия требованиям экологических норм.

"…одним из сдерживающих их (автомобилей на еврономерах – ИФ) таможенное оформление факторов является сложная и длительная процедура их сертификации, в том числе для подтверждения требованиям экологических норм", – указывается в пояснительной записке к проекту правительственного постановления, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Теги: #таможня #еврономера #растаможка #гфс
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