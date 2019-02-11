Экономика

10:04 11.02.2019

ГФС подключила 190 компаний к системе e-Receipt

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ГФС подключила 190 компаний к системе e-Receipt

 Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила о подключении 190 субъектов хозяйствования к тестированию системы регистрации и учета регистраторов расчетных операций e-Receipt (электронный кассовый чек), указало ведомство в пресс-релизе.

"Участие в тестировании системы e-Receipt принимают 190 субъектов хозяйствоания, которые зарегистрировали около 300 касс, которые передали 5,5 тыс. тестовых расчетных и отчетных документов. "Нова пошта" – среди основных площадок для тестирования", – указывается в пресс-релизе.

Запущенная в сентябре 2018 года в тестовом режиме система e-Receipt предусматривает онлайн-регистрацию любых устройств – персональных компьютеров, планшетов, смартфонов – без подачи в контролирующие органы документов в бумажном виде, а также бесплатное их использование.

"Нова пошта" уже создала инфраструктуру решения, интегрировалась с API системы e-Receipt, тестирует в одностороннем порядке", - указало ведомство.

В то же время до конца ферваля 2019 года ГФС намерена запустить ряд электронных сервисов, среди которых – подача заявления на регистрацию РРО в электронном виде, автозаполнение и подача заявления на внесение изменений в Государственный реестр физических лиц и получение информации о начисленных доходах и удержанных налогах для заполнения декларации для физлиц за 2018 год.

В ГФС добавили, что в текущем году планируют внедрить регистрацию РРО "в один шаг", а также наладить взаимодействие с системой ProZorro для автоматического предоставления информации о наличии у участника закупки налогового долга.

Как указали в ГФС, система Е-Акциз будет запущена до ноября этого года, а до конца 2020 года планируется внедрить систему электронных проверок Е-Аудит.

Теги: #e_receipt #гфс
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