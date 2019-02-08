Экономика

13:47 08.02.2019

ТРЦ Ocean Plaza перешел в управление компании "КММ", связанной с группой "Фуршет"

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ТРЦ Ocean Plaza перешел в управление компании "КММ", связанной с группой "Фуршет"

ООО "ИС "Лыбидь" передало киевский торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza в управление ООО "Киев Молл Менеджмент" (КММ), связанному с владельцем группы "Фуршет".

"Если говорить о периоде передачи Ocean Plaza в управление КММ, это сложный процесс переговоров с представителями собственников который длился с июля по ноябрь 2018 года и завершился подписанием договора управления в декабре", – цитируется в сообщении консалтинговой компании UTG руководитель компании "КММ" Александр Фащевский.

Согласно данным Единого госреестра, "КММ" создана в апреле 2018 года, ее владельцем является компания "Блумасиона Лтд" (Лимасол, Кипр), а конечным бенефициаром – Владислав Зайцев. При этом В.Зайцев также является руководителем ООО "Совки Девелопмент", которое входит в группу "Фуршет" бизнесмена и депутата Киевского городского совета Игоря Баленко.

Как отметил руководитель "КММ", компания разработала для ТРЦ индивидуальную стратегию развития.

"Кроме того, готовим на согласование в КГГА инфраструктурный проект "Парк Лыбидь", который позволит обустроить берег речки Лыбидь и создать современное пространство для отдыха и досуга площадью 20 000 м2 по примеру уже созданных парков в Нью-Йорке, Чикаго и Сеуле", – добавил А.Фащевский.

По данным КММ, операционная деятельность Ocean Plaza обеспечивает работой более 70 подрядных организаций и более 1 тыс. сотрудников. В ТРЦ насчитывается более 400 арендаторов, ежегодно центр посещают почти 18 млн человек. Руководитель компании также отметил, что владелец объекта ООО "ИС "Лыбидь" в 2018 году уплатил более 200 млн грн НДС.

ООО "Киев Молл Менеджмент" создано в июне 2018 года. Согласно данным Единого госреестра юрилц и физлиц-предпринимателей участниками общества является компания Blumasiona Ltd (Кипр). Конечным бенефициаром указан Владислав Зайцев.

Размер уставного капитала составляет 4 тыс. грн.

ТРЦ "Ocean Plaza" по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыто в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году.

Согласно данным госреестра, конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" выступают Лилия Ротенберг и Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхи.

В начале июня этого года российское издание "Коммерсант" опубликовало статью, в которой утверждалось, что "ТПС Недвижимость", подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинской инвесткомпанией Dragon Capital о продаже Ocean Plaza.

Выручка ИС "Лыбидь" в 2017 году выросла на 24,1% - до 1,086 млрд грн, а чистый убыток сократился в 6 раз – до 82,55 млн грн.

Теги: #лыбидь #ocean_plaza #фуршет
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