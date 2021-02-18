Экономика

10:34 18.02.2021

Fozzy Group намерена купить имущество ритейлера "Фуршет" - АМКУ

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Fozzy Group намерена купить имущество ритейлера "Фуршет" - АМКУ

Fozzy Group, второй по оборотам ритейлер Украины, запросил у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разрешение на приобретение контроля над активами ритейлерской группы "Фуршет".

"О предоставлении разрешения ООО "Сильпо-Фуд" на непосредственное получение контроля над активами - объектами недвижимости, оборудованием и товарными остатками, которые в совокупности обеспечивают осуществление розничной торговли преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса и находятся у группы "Фуршет" на праве собственности и праве пользования", – говорится в повестке дня АМКУ на четверг.

Согласно информации на сайте "Фуршет", к настоящему времени в сеть входят 25 магазинов в различных регионах страны, в том числе 11 в Киеве.

Единственным акционером компании является ЧАО "Anthousa Limited" (Великобритания) с уставным капиталом 2 млн грн, набсовет которой возглавляет депутат Киевсовета Игорь Баленко.

Как сообщалось, Хозсуд Днепропетровской области 18 января 2021 года открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Ритейл Центр", владеющего сетью супермаркетов "Фуршет", ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедуру распоряжения имуществом должника.

По данным Retailers.ua, поставщики сети "Фуршет" 20 января получили письмо от директора "Ритейл Центра" Вячеслава Купченко о начале процедуры банкротства и введении моратория на выплаты кредиторам. Кроме того, издание отмечает, что о задолженности "Ритейл Центра" заявили также компании "Глобал Спиритс Европа" (10,9 млн грн), "Немиринецкий пищевой комбинат" (6,8 млн грн), "Житомирский мясокомбинат" (6,2 млн грн), "Катеринославхлеб" (5,5 млн грн) и др.

ДП "Ритейл Центр" создано в 2013 году. Его участником, по данным Единого госреестра, является ООО "Ритейл Тренд", бенефициаром – Даниил Данилов.

В ООО "Сильпо-Фуд" через венчурный корпоративный инвестфонд "Ритейл Капитал", ЧАО "Фоззи Ритейл" и ООО "Фоззи Груп" Владимиру Костельману принадлежит 51%, Олегу Сотникову и Роману Чигирю – по 23,235% и Юрию Гнатенко – 2,53%.

Fozzy Group - один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь его магазинов превышала 1 млн кв. м. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.

Сеть продовольственных супермаркетов "Сильпо" основана в 1998 году. По состоянию на январь 2021 года насчитывает 273 магазина, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

 

Теги: #фуршет #fozzy_group #амку
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