События

19:50 28.09.2021

Fozzy Group объявила о запуске мобильного Банка Власный Рахунок

1 мин читать
Fozzy Group объявила о запуске мобильного Банка Власный Рахунок

Группа компаний Fozzy Group объявила о запуске мобильного "Банка Власний Рахунок", сообщается на странице банка в Facebook.

Согласно сообщению, банк работает под лицензией банка "Восток", который принадлежит ООО "Восток Капитал", акционеры которого – владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские.

Согласно условиям, банк предлагает клиентам кредитный лимит до 100 тыс. грн, бесплатное пополнение карты в "Сильпо" и почтовых отделениях Justin, накопительный счет с 7% годовых.

Новый банк также предлагает систему бонусов, которые начисляются за покупки. Их можно использовать при оплате в супермаркетах "Фора" и "Сильпо", и других магазинах Fozzy Group.

Как сообщалось, Fozzy Group запустила "Банк Власний Рахунок" в режиме тестирования в августе 2021 года.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь его магазинов превышала 1 млн кв. м. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.

Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июня 2021 года "Восток" занимал 20-е место (16,701 млрд грн) среди 73 действовавших банков.

 

Теги: #банк #fozzy_group
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:40 09.09.2021
Налетчик на филиал Банка Грузии в Кварели освободил всех заложников, переговоры с ним продолжаются

Налетчик на филиал Банка Грузии в Кварели освободил всех заложников, переговоры с ним продолжаются

03:58 29.08.2021
Экс-главу правления банка "Аркада" и его подельников будут судить за хищение средств

Экс-главу правления банка "Аркада" и его подельников будут судить за хищение средств

17:52 11.08.2021
НБУ признал банк "Земельный капитал" неплатежеспособным

НБУ признал банк "Земельный капитал" неплатежеспособным

15:17 11.08.2021
Начато спецрасследование фактов хищения 90 млн грн "Городского коммерческого банка"

Начато спецрасследование фактов хищения 90 млн грн "Городского коммерческого банка"

19:43 22.07.2021
Банк Грузии привлек кредит ЕБРР на 25 млн евро для финансирования малого бизнеса

Банк Грузии привлек кредит ЕБРР на 25 млн евро для финансирования малого бизнеса

17:19 19.07.2021
Банк развития Китая разместил "зеленые" облигации на сумму 10 млрд юаней

Банк развития Китая разместил "зеленые" облигации на сумму 10 млрд юаней

04:46 15.06.2021
Почти 1 млн грн выплатит банковское учреждение по страховым обязательствам перед Минобороны

Почти 1 млн грн выплатит банковское учреждение по страховым обязательствам перед Минобороны

10:12 17.05.2021
"Укрпошта" решила купить небольшой банк и ищет оценщика - глава правления

"Укрпошта" решила купить небольшой банк и ищет оценщика - глава правления

19:16 16.04.2021
Банк "Авангард" выпускает облигации на 200 млн грн

Банк "Авангард" выпускает облигации на 200 млн грн

17:12 25.03.2021
Банк Англии представил новую банкноту в 50 фунтов с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии представил новую банкноту в 50 фунтов с портретом Алана Тьюринга

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

Во Львовской области с участием представителей пяти стран проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный суд оставил меру пресечения генералу Павловскому без изменений

Папа Римский Франциск может посетить Украину в 2022 году – архиепископ

Денисова требует от генпрокурора РФ провести проверку в связи с обысками у мамы активиста Краснова в Крыму

Глава Пентагона признаёт, что военные США неверно оценивали ситуацию в Афганистане

Йеллен: средства у Минфина США закончатся к 18 октября без повышения лимита госдолга

Харьковский горсовет намерен доказывать в Высшем админсуде законность переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Злоупотребления на Запорожской таможне: только по одному факту "служебной халатности" убыток госбюджета - 42 млн грн - СБУ

Судьям ОАСК могут ограничить сроки ознакомления с делом, сообщает ЦПК

Боснийские сербы задумались о формировании собственных вооруженных сил

Минимальная пенсия для людей от 70 лет при полном стаже в 2022 году будет 3 тыс. грн - Лазебная

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА