Экономика

18:29 08.09.2020

Совладелец сети "Фуршет" Баленко совместно с Добруцким будет развивать "Добропарк" на 370 га под Киевом

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Совладелец сети "Фуршет" Баленко совместно с Добруцким будет развивать "Добропарк" на 370 га под Киевом

Совладелец сети супермаркетов "Фуршет", депутат Киевского горсовета (фракция "Солидарность") Игорь Баленко займется развитием проекта "Добропарк" (Мотыжин Киевской обл.) совместно с основателем Folk Ukraine Игорем Добруцким.

"Вместе с Добруцким мы будем развивать "Добропарк". Там есть 30 га озер в лесу, 370 га взяты в аренду на 49 лет с возможностью развития рекреации", - сообщил Баленко агентству "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что совместно с Добруцким намерен работать над развитием непосредственно парка, а в партнерстве с гостиничным оператором DBI Hotel Managemen - реализовать на его территории гостиничные и ресторанные составляющие.

"С Ирантой (СЕО DBI Hotel Management Иранта Ирант Дюваж – ИФ) будем делать гостиничную и ресторанную часть, а с Добруцким – парк", - сказал он.

Согласно данным веб-сайта "Добропарка", в настоящее время, помимо дендропарка, на его территории действуют стрит-фуд-зона, ресторан "Ластивка", кемпинг-городок, ивент-локация и др.

DBI Hotel Management (главный офис – Швейцария) создана в 2016 году владельцем гостиницы Ramada Encore (Киев) Дмитрием Буряком. В управлении компании, помимо гостиниц Ramada Encore Kyiv и Number 21 в Украине, - такие гостиницы, как Akash by DBI и Serein Beach (Шри Ланка).

Теги: #недвижимость #баленко #фуршет
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