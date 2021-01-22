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14:44 22.01.2021

Суд открыл производство по делу о банкротстве компании-владельца сети "Фуршет"

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Суд открыл производство по делу о банкротстве компании-владельца сети "Фуршет"

Хозяйственный суд Днепропетровской области 18 января открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Ритейл Центр", владеющего сетью супермаркетов "Фуршет".

Как следует из обнародованного в судебном реестре решения, производство открыто по иску ООО "Финансовая компания "Финворк", денежные требования которой составляют более 7,8 млн грн. В марте-2020 права требования по займу были переданы "ФК "Финворк" от ООО "Моден Трейд".

Согласно документу, срок выплаты займа "Ритейл Центра" в размере 7,9 млн грн истек 28 февраля 2020 года, однако, компания уплатила лишь 100 тыс. грн.

Так, суд постановил открыть производство по делу о банкротстве ДП "Ритейл Центр", ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедуру на распоряжение имуществом должника.

По данным Retailers.ua, поставщики сети "Фуршет" 20 января получили письмо от директора "Ритейл Центра" Вячеслава Купченко о начале процедуры банкротства и введении моратория на выплаты кредиторам. Издание также отмечает, что о задолженности "Ритейл Центра" заявили также компании "Глобал Спиритс Европа" (10,9 млн грн), "Немиринецкий пищевой комбинат" (6,8 млн грн), "Житомирский мясокомбинат" (6,2 млн грн), "Катеринославхлеб" (5,5 млн грн) и другие.

ДП "Ритейл Центр" создано в 2013 году. Его участником, по данным Единого госреестра, является ООО "Ритейл Тренд", бенефициаром – Даниил Данилов. Уставный капитал компании составляет 1 тыс. грн.

По информации на сайте, сеть "Фуршет" на январь-2021 насчитывает 39 магазинов.

Главой наблюдательного совета сети является депутат Киевского горсовета ("Европейская солидарность") Игорь Баленко.

ООО "Финансовая компания "Финворк" с зарегистрированным капиталом в 5,1 млн грн создана в 2015 году. В составе ее участников числится ООО "Кредостар Лтд", бенефициаром указан Станислав Куковальский.

 

Теги: #банкротство #суд #фуршет
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