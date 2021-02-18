Экономика

13:26 18.02.2021

АМКУ разрешил "Сильпо" купить сеть "Фуршет"

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АМКУ разрешил "Сильпо" купить сеть "Фуршет"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "Сильпо-Фуд", входящему в торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group (Киев), купить сеть супермаркетов "Фуршет". "Сильпо" заявляет о предварительном соглашении о передаче части супермаркетов.

"Сильпо-Фуд" достиг предварительного соглашения с сетью "Фуршет" о возможности передачи в управление "Сильпо-Фуд" части супермаркетов, работающих под ТМ "Фуршет". Реализация проекта начнется, если будет получено разрешение АМКУ", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Fozzy Group.

Как указано в сообщении АМКУ, участники концентрации отказались от покупки активов в населенных пунктах, где их доли были значительными, а концентрация могла бы привести к ограничению конкуренции.

Так, после анализа деятельности участников в Виннице, Ивано-Франковске, Калуше, Каменском, Каменец-Подольском, Коростышеве, Малине, Нетешине, Никополе, Обухове, Полтаве, Прилуках, Смеле, Трускавце, Умани, Хмельницком, Черкассах, Ирпене, Киеве, Кривом Роге и Кропивницком, АМКУ пришел к выводу, что доли участников на этих рынках по итогам 2019 года и 9 месяцев 2020 года не превышают 30%.

Таким образом, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и предоставил соответствующее разрешение.

Согласно информации на сайте "Фуршет", к настоящему времени в сеть входят 25 магазинов в различных регионах страны, в том числе 11 в Киеве.

Единственным акционером компании является ЧАО "Anthousa Limited" (Великобритания) с уставным капиталом 2 млн грн, набсовет которой возглавляет депутат Киевсовета Игорь Баленко.

Как сообщалось, Хозсуд Днепропетровской области 18 января 2021 года открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Ритейл Центр", владеющего сетью супермаркетов "Фуршет", ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедуру распоряжения имуществом должника.

По данным Retailers.ua, поставщики сети "Фуршет" 20 января получили письмо от директора "Ритейл Центра" Вячеслава Купченко о начале процедуры банкротства и введении моратория на выплаты кредиторам. Кроме того, издание отмечает, что о задолженности "Ритейл Центра" заявили также компании "Глобал Спиритс Европа" (10,9 млн грн), "Немиринецкий пищевой комбинат" (6,8 млн грн), "Житомирский мясокомбинат" (6,2 млн грн), "Катеринославхлеб" (5,5 млн грн) и др.

ДП "Ритейл Центр" создано в 2013 году. Его участником, по данным Единого госреестра, является ООО "Ритейл Тренд", бенефициаром – Даниил Данилов.

В ООО "Сильпо-Фуд" через венчурный корпоративный инвестфонд "Ритейл Капитал", ЧАО "Фоззи Ритейл" и ООО "Фоззи Груп" Владимиру Костельману принадлежит 51%, Олегу Сотникову и Роману Чигирю – по 23,235% и Юрию Гнатенко – 2,53%.

Fozzy Group - один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь его магазинов превышала 1 млн кв. м. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.

Сеть продовольственных супермаркетов "Сильпо" основана в 1998 году. По состоянию на январь 2021 года насчитывает 273 магазина, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

Теги: #сильпо #покупка #фуршет
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