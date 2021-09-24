Perfect Group планирует возродить приток Лыбеди в рамках реализации проекта Riverdale

Perfect Group планирует вывести на поверхность Совку - приток реки Лыбедь - в рамках реализации в Киеве проекта Riverdale, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель проектов компании Алексей Коваль.

"Площадь нового ЖК Riverdale на Демеевке составляет 8,7 га. Через территорию комплекса будет проходить русло ныне подземной реки Совка, которую вывели на поверхность, чтобы создать современное жизненное пространство с местами отдыха", - сообщил Коваль.

По его словам, вывод подземной реки на поверхность - сложная технологическая задача со многими компонентами.

"Вывести подземную реку на поверхность - это настоящий проект внутри проекта, высокотехнологичная задача. В частности, он включает установку технических решений, которые сделают невозможным затопления, современных систем фильтрации воды, а также укрепление берегов", - уточнил Коваль.

Авторы проекта ЖК Riverdale – архитектурное бюро Archimatika.

Подробностей архитектурных решений девелопер пока не раскрывает. Известно только, что здания будут разной высотности, что поможет создать ощущение обособленности от большого города внутри самого комплекса. Территория комплекса будет закрыта для машин. Однако планируется устроить 1490 паркомест под двором, чтобы жители могли комфортно пользоваться личным транспортом, добавил Коваль.

Perfect Group работает на рынке Украины с 1991 года. За это время компания сдала в эксплуатацию 37 домов в 15 жилых комплексов.

Сейчас Perfect Group активно строит 15 новых жилых комплексов, среди которых крупнейшими являются ЖК "Новый Подол", "Лебединый", "Terracotta", "Polaris", бизнес-ЖК "Stanford", клубный дом "La Manche" и др.