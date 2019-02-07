Экономика

11:03 07.02.2019

Tesla поставила первые Model 3 в Европу

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Tesla поставила первые Model 3 в Европу

Американский производитель электромобилей Tesla Incorporated осуществил первую поставку машин Model 3 в Европу, пишет издание Electrek.

Первая партия прибыла из Калифорнии в бельгийский порт Зебрюгге, следующая ожидается в ближайшие дни.

Tesla Model 3, самая бюджетная модель Tesla, была презентована в марте 2016 года, прием заказов на автомобиль открылся в апреле 2016 года. Производство началось в третьем квартале 2017 года и сопровождалось массой проблем, однако постепенно увеличилось и превысило 50 тысяч машин в третьем квартале 2018 года. Массовое производство Model 3 считается ключом к выходу компании на прибыльный уровень.

Всего жители Европы заказали около 14 тысяч Model 3, большинство заказов поступило из Германии и Норвегии. Многие европейские клиенты ждали своих автомобилей три года.

Акции Teslа подешевели на 10% за последние три месяца, капитализация компании составляет $55,5 млрд.

Теги: #tesla
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