Экономика

12:58 06.02.2019

"Укрэнерго" перешло под управление Минфина

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"Укрэнерго" перешло под управление Минфина

Министерство финансов Украины получило право на управление НЭК "Укрэнерго", сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующий акт приемки-передачи 4 февраля подписала созданная министерством комиссия по вопросам передачи целостного имущественного комплекса.

"С момента подписания документа "Укрэнерго" перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов", – отмечается в сообщении.

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Стратегическое управление и контроль за деятельностью "Укрэнерго" будет осуществлять наблюдательный совет компании, который, как сообщалось, возглавил экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунерю. В НС ранее вошел ряд независимых членов, имеющих международный опыт трансформаций в сфере энергетики, а также государственные представители.

"Задачей Минфина является ускорение процесса корпоратизации "Укрэнерго". Это позволит достичь значительного прогресса в имплементации законодательства о рынке электроэнергии, сделает возможным сертификацию "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи э/э, позволит отделить контроль за производством э/э и ее передачей", – подчеркнули в ведомстве, также добавив, что этот вопрос является условием получения Украиной транша кредитных средств в сумме EUR 500 млн рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, находившемся в управлении Минэнергоугля.

Теги: #укрэнерго #минфин
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