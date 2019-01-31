Выручка Microsoft в октябре-декабре была ниже ожиданий, но прогноз на текущий квартал успокоил рынок

Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. получил выручку ниже ожиданий во втором квартале 2019 фингода, одной из причин стало сокращение доходов от поставок ПО и услуг сборщикам ПК из-за дефицита чипов.

Вместе с тем прогнозы финдиректора Microsoft Энн Худ на текущий квартал соответствовали ожиданиям Уолл-стрит.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 31 декабря 2018 года, составила $8,42 млрд, тогда как за тот же период 2017 года компания получила чистый убыток в размере $6,3 млрд из-за налоговой реформы в США.

Скорректированная прибыль составила $1,10 в расчете на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали $1,09 на акцию.

Выручка компании увеличилась на 12,3% - до $32,47 млрд.