Экономика

13:30 30.01.2019

Кабмин может выделить 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой электроэнергии

1 мин читать
Кабмин может выделить 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой электроэнергии

Кабинет министров Украины может выделить 450 млн грн на обеспечение оплаты государственными угледобывающими предприятиями потребляемой в 2019 году электроэнергии.

Согласно проекту распоряжения Кабинета министров, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", эти расходы будут покрыты из средств резервного фонда госбюджета.

Необходимость принятия решения связана с началом работы с 1 января 2019 года нового розничного рынка электроэнергии, согласно которому госшахты должны приобрести услуги по распределению электроэнергии. В то же время из-за накопившихся у угольщиков значительных долгов за потребленную электроэнергию отсутствуют желающие принять участие в процедурах продажи шахтам этих услуг.

В этой связи госшахты заключили договоры с поставщиком "последней надежды" в лице госпредприятия "Укринтерэнерго", но большинство из них продолжает не платить за потребляемую э/э, в связи с чем ГП предупредило их о приостановке электроснабжения.

Отключение шахт от электроснабжения приведет к снижению добычи угля и их подтоплению. Как следствие может возникнуть дефицит угля для работы ТЭС и ТЭЦ, ситуации техногенного характера и социальное напряжение.

Теги: #бюджет #электроэнергия #шахты #кабмин
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин понизил нормы потребления газа и обязал "Нафтогаз" предусмотреть расходы на установку счетчиков

Украина вышла из соглашения с СНГ об общих условиях поставок товаров

Правительство вернет пониженные нормы потребления газа, платить по повышенным нормам не нужно

Кабмин утвердил порядок возмещения стоимости услуг по программе "муниципальная няня"

Кабмин порекомендует "Нафтогазу" обеспечить установку счетчиков домохозяйствам за счет НАК

Энергосистема Украины за 2-3 года сможет принять 700-800 МВт запланированных NBT новых мощностей ВЭС - глава "Укрэнерго"

Госэнергонадзор с января перешел на 8-часовую рабочую неделю из-за прекращения финансирования

Миссия ЕС по оценке инфраструктурных проектов Приазовья прибудет в Украину в конце недели

"Киевтеплоэнерго" в 2019г направит на замену трубопроводов 686 млн грн

Норвегия в 2018 г. установила новый рекорд по продажам экологичных машин

ПОСЛЕДНЕЕ

Bosch вложит 4 млрд евро в создание технологии беспилотных автомобилей

Крупные инвесторы ожидают роста украинской экономики и увеличения прибыли в 2019 году – Horizon Capital

ДТЭК примет участие в аукционах на новые нефтегазовые месторождения

Установка счетчиков для бытовых потребителей может обойтись "Нафтогазу" приблизительно в 2,5 млрд грн – Насалик

Минфин предлагает повысить норматив отчислений чистой прибыли ГП

В 2018 году наша компания выплатила призов на 568,79 млн гривен - гендиректор УНЛ Бочковский

"Киевстар" совместно с Wargaming запустили спецтариф для фанатов World of Tanks

Сетевые компании являются одними из наиболее перспективных на рынке – глава ДТЭК

МАУ получила права на полеты в Эфиопию

"ДТЭК Нефтегаз" стал владельцем 16,7% акций "Одессаоблэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА