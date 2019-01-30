Кабмин может выделить 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой электроэнергии

Кабинет министров Украины может выделить 450 млн грн на обеспечение оплаты государственными угледобывающими предприятиями потребляемой в 2019 году электроэнергии.

Согласно проекту распоряжения Кабинета министров, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", эти расходы будут покрыты из средств резервного фонда госбюджета.

Необходимость принятия решения связана с началом работы с 1 января 2019 года нового розничного рынка электроэнергии, согласно которому госшахты должны приобрести услуги по распределению электроэнергии. В то же время из-за накопившихся у угольщиков значительных долгов за потребленную электроэнергию отсутствуют желающие принять участие в процедурах продажи шахтам этих услуг.

В этой связи госшахты заключили договоры с поставщиком "последней надежды" в лице госпредприятия "Укринтерэнерго", но большинство из них продолжает не платить за потребляемую э/э, в связи с чем ГП предупредило их о приостановке электроснабжения.

Отключение шахт от электроснабжения приведет к снижению добычи угля и их подтоплению. Как следствие может возникнуть дефицит угля для работы ТЭС и ТЭЦ, ситуации техногенного характера и социальное напряжение.