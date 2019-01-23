Украина и Сингапур согласовали ряд ветсертификатов на экспорт

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины (Госпродпотребслужба) и компетентный орган Сингапура согласовали международные ветеринарные сертификаты для экспорта мяса птицы и продуктов из него, столовых яиц, а также яичных продуктов из Украины.

Соответствующая информация обнародована на сайте украинского ведомства.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Украина и Марокко подписали ветсертификат на экспорт украинских яичных продуктов, в ноябре Украина и Тунис - на экспорт украинского мяса птицы.

Всего в 2018 году Украиной были согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт: мяса птицы в Албанию; в Гану и Марокко - мяса птицы и продуктов из него; в Гонконг - мяса птицы и продуктов из него, яиц и яичных продуктов; сырья животного происхождения в Таджикистан; мяса КРС в Турцию.