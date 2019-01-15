Экономика

16:53 15.01.2019

Медиахолдинг "Вести Украина" запускает еженедельник "Вести"

2 мин читать
Медиахолдинг "Вести Украина" запускает еженедельник "Вести"

Медиахолдинг "Вести Украина" запускает еженедельный выпуск газеты "Вести", который будет выходить по четвергам.

"С 17 января, помимо ежедневных выпусков газеты "Вести", в продажу поступит еженедельник. Он будет выходить каждый четверг, в нем будет больше страниц, чем в ежедневном номере, а приобрести его можно будет не только в крупных городах страны", - сообщается на сайте медиахолдинга.

На страницах еженедельного выпуска "Вестей" будут публиковать политическую и экономическую аналитику, расследования, интервью, новости спорта, а также большой сканворд и кроссворд.

"В этом номере также обязательно будет "Спорт", "Наука и технологии", а также полюбившаяся читателям новая рубрика "Все ясно", в которой мы доступным языком объясняем суть важных законов и новаций, а также то, как они влияют на нашу жизнь", - цитируется в сообщении главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко.

Как сообщалось, медиахолдинг "Вести Украина" связывают с беглым экс-министром доходов и сборов А.Клименко времен президентства Виктора Януковича. В состав холдинга входят, в частности, газета "Вести", "Радио Вести" и информационный online-ресурс UBR.

Согласно информации в едином госреестре физических и юрлиц-предпринимателей владельцем 99% ООО "ЕС Продакшен Груп" является ООО "АйДжи Медиа Украина", которое, в свою очередь, на 100% принадлежит Media Holding Vesti Ukraine Ltd. (Кипр). Владельцем 80% кипрской компании являлся житель Авдеевки Денис Мозговой, еще 20% через компанию Nederman Limited контролировала Татьяна Александрова из Донецка.

Теги: #газета #вести
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нацсовет по телерадиовещанию не продлил киевскую лицензию "Радио Вести"

Хакеры разместили в Twitter "Нью-Йорк таймс" сообщение о подготовке Россией ракетного удара по США

"Радио Вести" обвинило Нацсовет по телерадиовещанию в затягивании продления лицензии и предупредило сотрудников о возможном сокращении

Радио "Вести" прекращает сотрудничество с шеф-редактором Ириной Гавриловой

Медиапродюсер Докаленко стал генпродюсером радио "Вести"

Главред газеты "Факты" выкупил издание у EastOne и других владельцев

Закон о госбюджете-2016 опубликован с согласованным с МВФ дефицитом 3,7% ВВП

Счета медиа-холдинга "Вести" заблокированы в рамках расследования дела по отмыванию средств - Миндоходов

Издатель "Вестей" заявляет о блокировании счетов одной из компаний холдинга

Радио "Вести" вышло в эфир

ПОСЛЕДНЕЕ

VW и Ford создают альянс для разработки автофургонов и пикапов

Порошенко: Контракт с Турцией предполагает поставку БПЛА оперативно-тактического уровня

Рост ВВП Украины за 2018 год может составить 3,4% - Порошенко

"Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по газу – Зеркаль

В Украине подписан первый договор факторинга в сфере ЭСКО на сумму 3 млн грн

МАУ в 2018г увеличила перевозку пассажиров на 15%

США могут ужесточить санкции против Венесуэлы, включая нефтекомпанию PdVSA

Рост ВВП Германии в 2018г замедлился до минимума за 5 лет - 1,5%

МЭРТ прогнозирует рост экономики в 2018 году более 3%

Апелляционный суд подтвердил правомерность расторжения "АвтоКапиталом" договора с экс-дилером Mercedes-Benz

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА