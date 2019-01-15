Медиахолдинг "Вести Украина" запускает еженедельник "Вести"

Медиахолдинг "Вести Украина" запускает еженедельный выпуск газеты "Вести", который будет выходить по четвергам.

"С 17 января, помимо ежедневных выпусков газеты "Вести", в продажу поступит еженедельник. Он будет выходить каждый четверг, в нем будет больше страниц, чем в ежедневном номере, а приобрести его можно будет не только в крупных городах страны", - сообщается на сайте медиахолдинга.

На страницах еженедельного выпуска "Вестей" будут публиковать политическую и экономическую аналитику, расследования, интервью, новости спорта, а также большой сканворд и кроссворд.

"В этом номере также обязательно будет "Спорт", "Наука и технологии", а также полюбившаяся читателям новая рубрика "Все ясно", в которой мы доступным языком объясняем суть важных законов и новаций, а также то, как они влияют на нашу жизнь", - цитируется в сообщении главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко.

Как сообщалось, медиахолдинг "Вести Украина" связывают с беглым экс-министром доходов и сборов А.Клименко времен президентства Виктора Януковича. В состав холдинга входят, в частности, газета "Вести", "Радио Вести" и информационный online-ресурс UBR.

Согласно информации в едином госреестре физических и юрлиц-предпринимателей владельцем 99% ООО "ЕС Продакшен Груп" является ООО "АйДжи Медиа Украина", которое, в свою очередь, на 100% принадлежит Media Holding Vesti Ukraine Ltd. (Кипр). Владельцем 80% кипрской компании являлся житель Авдеевки Денис Мозговой, еще 20% через компанию Nederman Limited контролировала Татьяна Александрова из Донецка.