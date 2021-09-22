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12:16 22.09.2021

Трамп подал в суд на племянницу и The New York Times из-за статьи о его финансах и налогах

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Трамп подал в суд на племянницу и The New York Times из-за статьи о его финансах и налогах

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и на газету The New York Times из-за статьи, нарушившей запрет на разглашение конфиденциальной налоговой отчетности их семьи, сообщает Associated Press.

Речь идет о статье, опубликованной в 2018 году, в которой журналисты попытались опровергнуть позицию Трампа о том, что он сам заработал свое состояние. По данным газеты, которая ссылалась на источники, отец экс-президента, предприниматель Фред Трамп передал сыну $413 млн, в том числе через схемы уклонения от уплаты налогов. Мэри Трамп написала и опубликовала книгу о семье Трампов, в которой рассказала, что именно она была источником издания.

Дональд Трамп обозначил в иске, что желает возместить ущерб компенсацией в $100 млн, поскольку его племянница нарушила мировое соглашение от 2001 года о неразглашении этой информации, передав конфиденциальные данные о его финансах газете. Журналистов издания он обвиняет в том, что они, зная об этом запрете, пытались получить от нее эту информацию в целях личной выгоды. В иске он указал, что Мэри Трамп и журналисты были мотивированы "личной местью" и желанием изменить политическую повестку.

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Теги: #газета #трамп #иск #племянница
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