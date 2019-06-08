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12:14 08.06.2019

В результате стычки на ТЦ Барабашово в Харькове пострадали 8 человек, в том числе оператор службы новостей "Вести"

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В результате стычки на ТЦ Барабашово в Харькове пострадали 8 человек, в том числе оператор службы новостей "Вести"

В пятницу вечером на территории ТЦ "Барабашово" (Харьков) произошел конфликт между двумя группами людей, в результате которого пострадали восемь человек, в том числе и оператор местной службы теленовостей "Вести" Вадим Макарюк.

"Ему залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру. Сейчас он в реанимации в "неотложке" (больнице скорой и неотложной помощи - ИФ)", - сообщила корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" журналист "Вестей" Анна Черненко.

По информации полиции, для урегулирования ситуации были привлечены спецподразделения

"Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию. Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Позднее два десятка человек перекрыли движение транспорта в районе торгового центра и установили палатку. По состоянию на утро субботы сотрудники патрульной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения на этом участке дороги. Охрану общественного порядка обеспечивают 10 работников Московского отдела полиции и спецподразделения харьковской полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по заявлению одного из пострадавших открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ситуаицю с нападением на оператора в полиции пообещали прокомментировать позже.

По информации пресс-службы ТЦ "Барабашово", конфликт произошел между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность.

"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба ТЦ "Барабашово".

В администрации ТЦ выражают надежду, что правоохранительные органы привлекут виновных к ответственности.

Теги: #вести #украина #конфликт
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