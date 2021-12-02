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10:46 02.12.2021

Профильный комитет предлагает увеличить финансирование "освещения работы Рады" и "Голоса Украины" еще на 320 млн грн

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Профильный комитет предлагает увеличить финансирование "освещения работы Рады" и "Голоса Украины" еще на 320 млн грн

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета в бюджетных заключениях предлагает в законопроекте о госбюджете на 2022 год увеличить расходы на освещение работы парламента через телевидение и радио и финансирование газеты "Голос Украины" еще на 320 млн грн, хотя правительство уже учло увеличение расходов на указанную программу на 87,37 млн грн в доработанном законопроекте №6000.

"Увеличить по общему фонду расходы на развитие по бюджетной программе "Освещение деятельности Верховной Рады через средства телевидения и радиовещания и финансовая поддержка издания газеты "Голос Украины" (...) на 320 млн грн", – указано в документе, обнародованном в четверг на сайте парламента.

Помимо этого, в доработанном ко второму чтению законопроекте правительство расширило финансирование издания "Урядовый курьер" на 62 млн грн, свидетельствует обновленная редакция законопроекта.

Теги: #финансирование #газета #рада
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