Профильный комитет предлагает увеличить финансирование "освещения работы Рады" и "Голоса Украины" еще на 320 млн грн

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета в бюджетных заключениях предлагает в законопроекте о госбюджете на 2022 год увеличить расходы на освещение работы парламента через телевидение и радио и финансирование газеты "Голос Украины" еще на 320 млн грн, хотя правительство уже учло увеличение расходов на указанную программу на 87,37 млн грн в доработанном законопроекте №6000.

"Увеличить по общему фонду расходы на развитие по бюджетной программе "Освещение деятельности Верховной Рады через средства телевидения и радиовещания и финансовая поддержка издания газеты "Голос Украины" (...) на 320 млн грн", – указано в документе, обнародованном в четверг на сайте парламента.

Помимо этого, в доработанном ко второму чтению законопроекте правительство расширило финансирование издания "Урядовый курьер" на 62 млн грн, свидетельствует обновленная редакция законопроекта.