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14:59 20.02.2019

Медиахолдинг "Вести Украина" просит НАБУ проверить Нацсовет по телерадиовещанию относительно возможного превышения служебных полномочий

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Медиахолдинг "Вести Украина" просит НАБУ проверить Нацсовет по телерадиовещанию относительно возможного превышения служебных полномочий

Медиахолдинг "Вести Украина" (МХВУ) обратился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с требованием проверить факты совершения должностными лицами Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания коррупционных преступлений, говорится в заявлении медиахолдинга, распространенном в среду.

Основная причина такого обращения – отказ Нацсовета продлить срок действия лицензии на радиовещание "Радио Вести".

Со своей стороны, медиахолдинг подозревает регулятора в превышении служебных полномочий и предвзятости по отношению к МХВУ.

При этом в МХВУ заявляют о планах защищать свои права и интересы, а также оспаривать в суде все дальнейшие незаконные, по его мнению, действия и решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщалось, МХВУ протестует против решения Нацсовета по телерадиовещанию выставить на конкурс киевские частоты, ранее принадлежавшие "Радио Вести".

В ноябре 2018 года Нацсовет по вопросам телерадиовещания наложил штраф в сумме более 20 тыс. грн на "Радио Вести" из-за нарушения закона о языковых квотах.

В марте 2017 года Нацсовет по теле радиовещанию отказался продлевать лицензию на вещание ООО "ТРК "ДИВОСВИТ" (Киев, вещает под логотипом "Радио Вести"), срок которой истек в феврале того же года.

Теги: #набу #вести #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию
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