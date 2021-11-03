События

10:22 03.11.2021

Талибы начали издавать свою газету Shariat, возобновила работу радиостанция при МВД

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Талибы начали издавать свою газету Shariat, возобновила работу радиостанция при МВД

Первый номер газеты движения "Талибан" Shariat вышел в Афганистане в среду, сообщил в Твиттер представитель движения Альханафи Вардак.

Газета, в которой будет публиковаться прежде всего официальные сообщения движения, объявлена еженедельной.

Кроме того, МВД талибов возобновило деятельность при ведомстве Radio Police (Радио полиции), сообщил в среду в твиттере заместитель официального представителя движения Инамулла Самангани.

По его словам, деятельность радиостанции была возобновлена в среду в ходе специальной церемонии, на которой присутствовали сотрудники МВД, а также руководители и представители некоторых СМИ.

"Дорогие соотечественники, вы можете поделиться своими предложениями и проблемами с представителями Исламского Эмирата через сотрудников радио", - написал Самангани.

Талибы просят жителей сообщать о всякого рода подозрительных личностях в целях предотвращения террористических и криминальных преступлений.

Накануне в ходе нападения террористов, предположительно, боевиков ИГИЛ, на военный госпиталь в Кабуле погибли более 20 человек, несколько десятков были ранены.

Теги: #газета #талибы
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