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07:54 24.11.2021

Спецпредставитель США по Афганистану на следующей неделе приступит к консультациям с талибами - Госдеп

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Спецпредставитель США по Афганистану на следующей неделе приступит к консультациям с талибами - Госдеп

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на следующей неделе начнет раунд консультаций с представителями движения "Талибан", сообщил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс.

"Могу подтвердить, что спецпредставитель по Афганистану Том Уэст на следующей неделе вернется в Доху (столица Катара - ИФ). Там он будет в течение двух недель проводить встречи с талибскими лидерами", - сказал он на брифинге.

Прайс пояснил, что на встречах речь пойдет о темах, которые США считают важными для американской нацбезопасности: борьба против терроризма, гуманитарные вопросы, обеспечение свободы передвижения для американских граждан в Афганистане.

Теги: #сша #контакты #талибы
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