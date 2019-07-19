Следствию удалось допросить харьковского телеоператора Макарюка спустя более месяца после его жестокого избиения

Следствие смогло допросить оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка, который был жестоко избит вечером 7 июня.

"Вчера (в четверг - ИФ) он был допрошен и признан потерпевшим. Сейчас он проходит лечение в санатории", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Следователи не могли допросить Макарюка больше месяца, поскольку врачи запрещали проведение с ним каких бы то ни было следственных действий из-за тяжелого состояния. По той же причине у Макарюка не было статуса потерпевшего.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт между местными предпринимателями и охраной рынка с участием ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

По факту самого конфликта у рынка полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.187 (разбой).

12 июня полиция объявила о подозрении одному из причастных к нападению на Макарюка Сергею Козлюку по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

21 июня о подозрении в причастности к нападению на Макарюка было объявлено еще двум харьковчанам - Олегу Радченко и Илье Алешкину. Им обоим инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК. Кроме того, Радченко объявлено о подозрении по ч.1 ст.347 УК (умышленное повреждение или уничтожение имущества журналиста).

Всем троим была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

16 июля суд взял под круглосуточный домашний арест четвертого подозреваемого по делу Михаила Базалея.