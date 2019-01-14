Фьючерсы на фондовые индексы США падают на фоне слабых данных о торговле Китая

Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне общего ослабления аппетита к риску на мировых рынках после публикации слабых данных о внешней торговле Китая, пишет MarketWatch.

По итогам прошлой недели индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 2,4%, Standard & Poor's 500 - на 2,5%, Nasdaq Composite - на 3,5%.

Объем китайского экспорта в юанях в декабре увеличился лишь на 0,2% в годовом выражении, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экономисты в среднем ожидали повышения на 6,6%. Объем импорта упал на 3,1% при ожидавшемся рынком росте на 12%.

При этом в пересчете на доллары США декабрьское падение китайского экспорта стало максимальным за два года - 4,4%.

Несмотря на торговые споры Китая и США, положительное сальдо для КНР по итогам 2018 года был максимальным по крайней мере с 2006 года - $323 млрд. Китайские экспортеры ускоряли отгрузку товаров из-за угрозы новых пошлин и других ограничений со стороны США.