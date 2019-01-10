Фондовые индексы США выросли в среду на оптимизме в отношении торговых переговоров, политики ФРС

Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам четвертой сессии подряд благодаря оптимизму в отношении переговоров между США и Китаем.

S&P 500 и Dow Jones вплотную приблизились к выходу с территории коррекции.

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 18-19 декабря, опубликованный в среду, указал на осторожное отношение Федрезерва к дальнейшему повышению ставки, что также улучшило настрой трейдеров.

Торговые переговоры между представителями Вашингтона и Пекина завершились в среду на оптимистичной ноте, и эксперты рассчитывают, что в ближайшие несколько недель стороны подпишут финальное соглашение, пишет MarketWatch.

Есть надежда на то, что соглашение будет подписано до 2 марта - конца трехмесячного "перемирия", объявленного главами двух стран после встречи в Буэнос-Айресе. По завершении этого периода США обещали поднять пошлины на товары китайского экспорта объемом $200 млрд с 10% до 25% в случае, если финальное соглашение не будет подписано.