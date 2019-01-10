Экономика

10:20 10.01.2019

Фондовые индексы США выросли в среду на оптимизме в отношении торговых переговоров, политики ФРС

1 мин читать
Фондовые индексы США выросли в среду на оптимизме в отношении торговых переговоров, политики ФРС

Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам четвертой сессии подряд благодаря оптимизму в отношении переговоров между США и Китаем.

S&P 500 и Dow Jones вплотную приблизились к выходу с территории коррекции.

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 18-19 декабря, опубликованный в среду, указал на осторожное отношение Федрезерва к дальнейшему повышению ставки, что также улучшило настрой трейдеров.

Торговые переговоры между представителями Вашингтона и Пекина завершились в среду на оптимистичной ноте, и эксперты рассчитывают, что в ближайшие несколько недель стороны подпишут финальное соглашение, пишет MarketWatch.

Есть надежда на то, что соглашение будет подписано до 2 марта - конца трехмесячного "перемирия", объявленного главами двух стран после встречи в Буэнос-Айресе. По завершении этого периода США обещали поднять пошлины на товары китайского экспорта объемом $200 млрд с 10% до 25% в случае, если финальное соглашение не будет подписано.

Теги: #биржи #сша #индексы #фрс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Фондовые индексы Европы выросли вслед за подъемом котировок акций автопроизводителей

Восемь украинских стартапов представляют Украину на выставке "CES-2019" в Лас-Вегасе

Доллар продолжает дешеветь после публикации протокола заседания ФРС

Торговые переговоры США и Китая завершились на оптимистичной ноте

Доллар стабилен к евро и фунту на торгах в пятницу, иена дешевеет

Крупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тираж

США и Китай начинают работу над деталями торговой сделки

Рада намерена разрешить Минобороны напрямую закупать импортные товары оборонного назначения – первое чтение

Суд в Нью-Йорке удовлетворил требования "Нафтогаза" на получение информации об активах "Газпрома" в Европе

ФГВФЛ продал за 130 млн грн активы из залога НБУ через американскую площадку FFN

ПОСЛЕДНЕЕ

Tesla прекратит продажи автомобилей Model S и X с аккумулятором на 75 кВт/ч с 14 января

Цены на нефть опускаются после подъема по итогам восьми сессий, Brent на уровне $60,96 за баррель

"Нафтогаз" готов обсуждать пересмотр или отказ от второго транзитного иска в арбитраж вместе с заключением долгосрочного контракта - Коболев

Счетная палата Украины в 2019 году начнет проводить финансовые аудиты по международным стандартам

ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г

Предприятия "Нафтогаза Украины" в 2018 году уплатили в госбюджет почти 137 млрд грн

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год

МВФ отмечает все еще слабый рост экономики Украины

Цены на нефть растут седьмую сессию подряд, Brent подорожала до $58,27 за баррель

Рост на рынках акций Европы усилился к вечеру на заявлениях Трампа о переговорах США и Китая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА