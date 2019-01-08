Экономика

17:59 08.01.2019

Цены на нефть растут седьмую сессию подряд, Brent подорожала до $58,27 за баррель

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Цены на нефть растут седьмую сессию подряд, Brent подорожала до $58,27 за баррель

Цены на нефть растут во вторник седьмую сессию подряд, продолжая самое длительное ралли за последние семь месяцев, благодаря снижению опасений избытка предложения нефти на мировом рынке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:15 кв поднялась на $0,94 (1,97%) - до $58,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,92 (1,9%) - до $49,44 за баррель.

С начала года как Brent, так и WTI выросли в цене на 8%.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября, сообщила в понедельник The Wall Street Journal.

"Рынок позитивно отвечает на новость, и это показывает, что инвесторы вновь фокусируют внимание на базовых факторах, таких как баланс спроса и предложения, вместо того, чтобы реагировать лишь на макроэкономические данные", - отмечает Гарри Чилингарян, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в BNP Paribas.

Опасения, что Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти создадут избыток предложения на мировом рынке, стали одной из причин обвала цен на нефть в четвертом квартале прошлого года.

Поддержку рынку во вторник также оказывает общее увеличение аппетита к риску благодаря ожиданиям прорыва в продолжающихся торговых переговорах Вашингтона и Пекина, пишет Dow Jones. Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении переговоров с Китаем, заявив в своем микроблоге в Twitter, что они идут "очень хорошо".

В центре внимания трейдеров также очередной отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован 9 января.

По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, товарные запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 1,75 млн баррелей. До этого резервы были близки к самому низкому уровню за два месяца.

Теги: #цены #нефть
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